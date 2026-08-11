Bộ Công an là cơ quan thường trực của Ủy ban quốc gia về an ninh hàng không và tạo thuận lợi hàng không

ANTD.VN - Theo quyết định, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm Chủ tịch Ủy ban quốc gia về an ninh hàng không và tạo thuận lợi hàng không; Bộ Công an là Cơ quan Thường trực của Ủy ban...

Bộ Công an là Cơ quan Thường trực của Ủy ban (Ảnh minh họa)

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 1519/QĐ-TTg ngày 10/8/2026 thành lập Ủy ban quốc gia về an ninh hàng không và tạo thuận lợi hàng không.

Quyết định nêu rõ, thành lập Ủy ban quốc gia về an ninh hàng không và tạo thuận lợi hàng không là tổ chức phối hợp liên ngành giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối giải quyết các vấn đề quan trọng, liên ngành về bảo đảm an ninh hàng không và tạo thuận lợi hàng không.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm Chủ tịch Ủy ban.

Phó Chủ tịch Thường trực là Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang.

Các Phó Chủ tịch gồm: 1 lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bộ Quốc phòng; 1 Thứ trưởng Bộ Công an phụ trách công tác an ninh; 1 Thứ trưởng Bộ Xây dựng phụ trách lĩnh vực hàng không dân dụng.

Các Ủy viên là đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan: Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Bộ Công an là Cơ quan Thường trực của Ủy ban.

Ủy ban có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ chủ trương, chính sách, cơ chế, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh hàng không và tạo thuận lợi hàng không; nghiên cứu, đề xuất việc thực hiện các điều ước quốc tế về hàng không dân dụng mà Việt Nam là thành viên, các tiêu chuẩn và khuyến cáo thực hành của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) về bảo đảm an ninh hàng không và tạo thuận lợi hàng không.

Đồng thời, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ: Chỉ đạo, điều phối việc triển khai Chương trình quốc gia về đơn giản hóa thủ tục hàng không; cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, kết nối, chia sẻ dữ liệu và nâng cao hiệu quả tạo thuận lợi hàng không.

Chỉ đạo, điều phối việc triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh hàng không; chỉ đạo công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng…