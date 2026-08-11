Hiệu trưởng, hiệu phó dôi dư muốn nghỉ việc được giải quyết trước 30/9

ANTD.VN - Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi UBND tỉnh, thành về việc giải quyết chính sách đối với viên chức lãnh đạo, quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục tại trường khi sắp xếp cơ sở giáo dục.

Tại công văn hướng dẫn, Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương giải quyết chính sách phải gắn với quá trình sắp xếp cơ sở giáo dục, căn cứ trên kết quả rà soát, bố trí đủ giáo viên và nhân viên hỗ trợ giáo dục theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Việc bố trí phải phù hợp với kế hoạch năm học 2026-2027, bảo đảm không làm gián đoạn công tác quản lý, dạy học, kiểm tra, đánh giá và các hoạt động giáo dục.

Liên quan đến việc giải quyết chính sách với viên chức lãnh đạo, quản lý tại các trường, theo Bộ Nội vụ, sau khi thực hiện các giải pháp khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên và bố trí đội ngũ hiện có tại các trường vào các chức danh lãnh đạo, quản lý tại trường mới sau sắp xếp, địa phương có trách nhiệm xem xét, giải quyết chính sách tinh giản biên chế đối với các đối tượng quy định.

Cụ thể, các hiệu trưởng, giám đốc, phó hiệu trưởng, phó giám đốc dôi dư sau khi sắp xếp nếu có nguyện vọng nghỉ việc thì thực hiện giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Bên cạnh đó, những người lãnh đạo, quản lý được bổ nhiệm tại trường mới ở vị trí có phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn so với hiện hành hoặc không còn giữ chức danh lãnh đạo, quản lý thì được bảo lưu mức phụ cấp hiện hưởng.

Đối với nhân sự hỗ trợ giáo dục dôi dư khi đã sắp xếp, bố trí ở mức tối đa có thể tại cơ sở giáo dục mới, các địa phương có trách nhiệm xem xét, giải quyết chính sách tinh giản biên chế cho những đối tượng được quy định. Việc giải quyết chế độ với những người tinh giản diện này cũng áp dụng theo Nghị định 154, trừ một số trường hợp cụ thể.

Căn cứ khoản 1 Điều 8 Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương xác định các đối tượng nêu trên nghỉ việc ngay theo hướng dẫn này. Thời điểm cho nghỉ việc muộn nhất là 30/9 và hoàn thành việc chi trả chế độ tinh giản biên chế muộn nhất là 30/11.

Nhóm nhân sự hỗ trợ giáo dục thuộc diện được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng vị trí việc làm mới. Nếu trong hoặc sau đào tạo, nhân sự cho thấy không đáp ứng yêu cầu theo quy định, địa phương sẽ xác định thời điểm nghỉ việc để giải quyết chế độ thôi việc hoặc nghỉ hưu, tinh giản biên chế theo quy định pháp luật.