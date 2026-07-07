Doanh nghiệp tăng tốc vay vốn, ngân hàng tăng nhẹ lãi suất phòng ngừa rủi ro

ANTD.VN - Ngân hàng Nhà nước vừa công bố kết quả Điều tra xu hướng kinh doanh quý III/2026 đối với các tổ chức tín dụng (TCTD).

Doanh nghiệp gia tăng vay vốn ngân hàng

Theo kết quả điều tra, các TCTD nhận định nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng (gồm nhu cầu gửi tiền, sử dụng dịch vụ thanh toán và vay vốn) đã được cải thiện mạnh hơn trong quý II so với quý I/2026.

Trong đó, nhu cầu vay vốn cải thiện nhiều nhất, trong khi nhu cầu gửi tiền và nhu cầu thanh toán được nhận định tiếp tục cải thiện nhưng ở mức thấp hơn quý trước.

Một tín hiệu kinh tế quan trọng là sự chuyển dịch dòng vốn với nhu cầu vay vốn của nhóm khách hàng là tổ chức kinh tế (doanh nghiệp) đã vượt qua nhóm khách hàng cá nhân để trở thành động lực tăng trưởng chính.

Trong quý III/2026 và cả năm 2026, các TCTD kỳ vọng nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng của khách hàng sẽ tiếp tục cải thiện mạnh hơn so với dự kiến tại kỳ điều tra trước, trong đó nhu cầu vay vốn tiếp tục được các TCTD kỳ vọng cải thiện nhiều hơn nhu cầu gửi tiền và thanh toán.

Nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp tăng tốc, trở thành động lực tăng trưởng tín dụng năm 2026

Theo nhận định của các TCTD, thanh khoản của hệ thống ngân hàng trong quý II tiếp tục duy trì trạng thái tốt, tuy nhiên có biểu hiện thu hẹp nhẹ. Các TCTD dự báo tình hình thanh khoản sẽ tiếp tục cải thiện trong quý III và cả năm 2026, năm 2027.

Tại kỳ điều tra lần này, các TCTD đã điều chỉnh giảm 1,6 điểm phần trăm đối với kỳ vọng về tăng trưởng huy động vốn xuống còn 14,3% và giảm 1,5 điểm phần trăm đối với kỳ vọng về tăng trưởng tín dụng xuống còn 14,5% trong năm 2026 so với ghi nhận tại kỳ điều tra trước; đồng thời kỳ vọng tăng trưởng bình quân 4,2% trong quý III/2026 đối với cả huy động vốn và dư nợ tín dụng.

Huy động vốn ngắn hạn vẫn được dự báo tăng trưởng cao hơn dài hạn, tuy nhiên tín dụng trung và dài hạn được dự báo tăng trưởng cao hơn ngắn hạn, phản ánh cấu trúc tín dụng đang dịch chuyển sang các dự án đầu tư tài sản cố định và hạ tầng phù hợp với định hướng hỗ trợ tăng trưởng bền vững của Chính phủ.

Ngân hàng tăng lãi suất, phí dịch vụ để bù đắp rủi ro

Theo kết quả điều tra từ các TCTD, mặt bằng rủi ro tổng thể của các nhóm khách hàng được các TCTD nhận định tiếp tục tăng trong quý II/2026 và được kỳ vọng tăng chậm lại trong quý III/2026.

Đánh giá tổng thể năm 2026, các TCTD dự báo mặt bằng rủi ro tổng thể của các nhóm khách hàng tăng so với năm 2025, trong đó hai nhóm khách hàng dễ tổn thương hơn là “Công ty cổ phần, TNHH, doanh nghiệp tư nhân” và nhóm “Doanh nghiệp nhỏ và vừa”.

Với nhận định trên, các TCTD cho biết đã điều chỉnh tăng nhẹ giá bình quân sản phẩm dịch vụ, bao gồm cả lãi suất biên và phí dịch vụ trong năm 2026 để bù đắp rủi ro.

Theo kết quả điều tra, tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng của toàn hệ thống tiếp tục xu hướng giảm nhẹ, tuy nhiên, tốc độ giảm có biểu hiện chững lại trong quý II/2026, nhưng được kỳ vọng cải thiện trở lại trong quý III/2026.

Tình hình kinh doanh tổng thể và lợi nhuận trước thuế của hệ thống ngân hàng trong quý II/2026 được các TCTD nhận định tiếp tục có sự cải thiện so với quý trước và duy trì tương đối ổn định nhưng vẫn chưa đạt được mức kỳ vọng tại cuộc điều tra trước.

Hoạt động kinh doanh được kỳ vọng tiếp tục cải thiện trong quý III/2026, đồng thời triển vọng cả năm 2026 được đánh giá lạc quan. Trên cơ sở đó, trong năm 2026, 84,1% TCTD dự báo lợi nhuận trước thuế tăng trưởng dương so với năm 2025. Bên cạnh đó, vẫn có 10,6% TCTD lo ngại lợi nhuận tăng trưởng âm trong năm 2026 và 5,3% TCTD cho rằng lợi nhuận không thay đổi.

Về thị trường lao động của ngành ngân hàng, tại thời điểm cuối quý II/2026, tỷ lệ các TCTD thiếu lao động đã giảm đáng kể so với thời điểm cuối quý I/2026. Cụ thể, 23,9% TCTD nhận định đang thiếu lao động, thấp hơn tỷ lệ 27,2% tại thời điểm cuối quý I/2026.

Trong quý II/2026, 43,9% các TCTD cho biết đã tuyển thêm lao động; ở chiều ngược lại, 26,4% TCTD đã cắt giảm lao động.

Dự kiến trong quý III/2026 và cả năm 2026, 50-52,7% TCTD dự kiến tuyển thêm lao động để phục vụ yêu cầu hoạt động của TCTD.