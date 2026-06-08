Giá vàng lao dốc, giảm tới 7 triệu đồng/lượng

ANTD.VN - Tính từ đầu giờ sáng, vàng mua vào đã giảm hơn 7 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng bán ra giảm hơn 6 triệu đồng/lượng, chênh lệch giá mua - bán nới rộng lên 5 triệu đồng/lượng.

Phiên giao dịch hôm nay (8/6), giá vàng đã liên tục lao dốc, đặc biệt là trong phiên chiều.

Tính đến 16h chiều nay, giá vàng SJC chỉ còn 138,8 - 143,8 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng mua vào đã giảm 7,1 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng bán ra giảm 6,1 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng. Chênh lệch mua - bán tăng lên 5 triệu đồng/lượng.

Như vậy, người mua vàng với giá hơn 150 triệu đồng cuối tuần trước đến thời điểm này đã lỗ tới hơn 11 triệu đồng mỗi lượng.

Trên thế giới, giá vàng thời điểm này đã mất mốc 4.300 USD/ounce, hiện đang giao dịch quanh 4.290 USD/ounce. Chênh lệch giữa giá vàng thế giới với giá bán ra vàng trong nước đang ở mức gần 16 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng giảm rất mạnh phiên hôm nay

Căng thẳng quay trở lại tại Trung Đông khiến vàng biến động khó lường. Iran phóng loạt tên lửa đạn đạo nhắm vào Israel. Bên cạnh đó, dữ liệu việc làm khả quan hơn của Mỹ, lợi suất trái phiếu kho bạc tăng và những lo ngại về việc Cục Dự trữ liên bang (Fed) tăng lãi suất, các "tay to" tiếp tục xả vàng... đã đẩy giá kim loại quý giảm mạnh.

Theo Kitco News, sau một tuần tập trung hoàn toàn vào thị trường việc làm, tuần này sẽ có một số chỉ số lạm phát quan trọng có thể giúp các nhà đầu tư củng cố kỳ vọng ngày càng thắt chặt về lãi suất.

Lịch kinh tế bắt đầu vào sáng thứ ba (giờ địa phương) với việc công bố số liệu Doanh số bán nhà hiện có trong tháng Năm. Vào thứ tư, các nhà giao dịch sẽ theo dõi Chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ, cùng với quyết định chính sách tiền tệ của ngân hàng Canada, với thị trường đang dự đoán chính sách giữ nguyên.

Sau đó, sáng thứ năm sẽ là quyết định về chính sách tiền tệ của ECB, với các nhà giao dịch dự đoán khả năng tăng tiền lần này khá cao, tiếp theo là chỉ số giá sản xuất của Mỹ và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần.

Các chuyên gia dự báo với triển vọng lãi suất tăng, giá vàng dự kiến tiếp tục chịu nhiều áp lực tuần này