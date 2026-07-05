Bảo Việt đứng đầu Top 10 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam năm 2026 do Brand Finance công bố

ANTD.VN -Ngày 02/7/2026, Brand Finance - công ty tư vấn định giá thương hiệu (London, Anh) chính thức công bố danh sách Top 100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam. Theo đó Bảo Việt là doanh nghiệp nhóm ngành bảo hiểm được ghi nhận ở thứ hạng cao nhất.

Bảo Việt giá trị thương hiệu tăng 22%, đạt 735 triệu USD giữ vị trí đầu bảng trong Thương hiệu mạnh nhất Việt Nam năm 2026

Bảo Việt (giá trị thương hiệu tăng 22%, đạt 735 triệu USD) giữ vị trí đầu bảng trong Thương hiệu mạnh nhất Việt Nam năm 2026; là thương hiệu mạnh nhất Việt Nam năm 2026, với Chỉ số Sức mạnh Thương hiệu (Brand Strength Index - BSI) đạt 96/100 và xếp hạng sức mạnh thương hiệu AAA+, mức xếp hạng cao nhất do Brand Finance trao tặng. Dữ liệu nghiên cứu thị trường của Brand Finance chỉ ra chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm cùng những cải thiện đáng kể về chất lượng dịch vụ đã giúp củng cố thành quả thương hiệu, giúp Bảo Việt nâng hạng trong bảng xếp hạng sức mạnh thương hiệu so với năm 2025.

Đây là năm thứ 11 Brand Finance - Công ty định giá thương hiệu hàng đầu thế giới tại Việt Nam công bố giá trị thương hiệu quốc gia, thể hiện sự ghi nhận các thương hiệu nổi bật cùng những thành tựu đáng chú ý.

Năm 2026, Brand Finance xếp hạng Chỉ số Sức mạnh thương hiệu (BSI - Brand Strength Index) đo hiệu quả của hoạt động thương hiệu trên các thước đo vô hình so với các đối thủ cạnh tranh. Bảo Việt vinh dự trong Top 1 Thương hiệu mạnh nhất Việt Nam với điểm số BSI đạt 96/100. BSI là một chỉ số tổng hợp phản ánh uy tín, niềm tin của khách hàng, khả năng đáp ứng kỳ vọng, chất lượng dịch vụ và vị thế cạnh tranh. Với số điểm này, Bảo Việt là thương hiệu bảo hiểm - tài chính dẫn đầu, khẳng định vị thế vững chắc của một thương hiệu với bề dày phát triển hơn 60 năm trên thị trường.

Đây là kết quả rõ nét cho hành trình đổi mới không ngừng, minh bạch trong hoạt động, gắn bó với khách hàng và cộng đồng, cũng như vai trò tiên phong của Bảo Việt trên thị trường bảo hiểm và tài chính trong nước. Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều thách thức, việc Bảo Việt giữ vững sức mạnh thương hiệu càng trở nên ý nghĩa, chứng minh khả năng thích ứng và nền tảng bền vững mà doanh nghiệp đã kiến tạo.

Bảo Việt đứng thứ 16 trong Top 100 Thương hiệu giá trị nhất Việt Nam đạt 735 triệu đô la Mỹ

Trong số những thương hiệu nổi bật Top 100, giá trị thương hiệu Bảo Việt đạt 735 triệu đô la Mỹ, xếp thứ 16 trong bảng tổng sắp năm 2026 - dẫn đầu ngành bảo hiểm. Thương hiệu Bảo Việt đáp ứng tốt các tiêu chí đánh giá cả về vị thế trên thị trường và tiềm năng tạo ra lợi nhuận ổn định trong tương lai. Bảo Việt luôn chú trọng giữ gìn hình ảnh thương hiệu, nâng cao chất lượng dịch vụ với tiêu chí lấy khách hàng làm trung tâm của mọi hoạt động.

Việc Bảo Việt được ghi nhận ở vị trí cao trong những thương hiệu giá trị nhất Việt Nam, đứng đầu trong ngành bảo hiểm là sự ghi nhận những nỗ lực không ngừng của cả hệ thống. Sức mạnh và giá trị thương hiệu của Bảo Việt phản ánh rõ ràng sự tin tưởng sâu sắc của người tiêu dùng cùng danh tiếng và vị thế trên thị trường.

Báo cáo "Vietnam 100 2026" của Brand Finance cho biết tổng giá trị thương hiệu của 100 thương hiệu hàng đầu Việt Nam năm 2026 đạt 43 tỷ USD, tăng 11% so với năm 2025.

Hàng năm, Brand Finance kiểm định 6.000 thương hiệu lớn nhất thế giới và công bố hơn 100 báo cáo, xếp hạng các thương hiệu trên tất cả các lĩnh vực và quốc gia. 100 thương hiệu giá trị và mạnh nhất Việt Nam được đưa vào báo cáo "Brand Finance Vietnam 100 2026". Trong đó, giá trị thương hiệu được hiểu là lợi ích kinh tế ròng mà chủ sở hữu thương hiệu có thể đạt được thông qua việc nhượng quyền thương hiệu trên thị trường mở. Sức mạnh thương hiệu là hiệu quả hoạt động của thương hiệu trên các thước đo tài sản vô hình, so sánh tương đối với các đối thủ cạnh tranh.

Bảo Việt - thương hiệu quốc gia - Vì người Việt, Vì tương lai Việt

Trải qua hơn 60 năm xây dựng hình thành và phát triển, nền tảng niềm tin vững chắc từ khách hàng cùng uy tín thương hiệu đã củng cố vị thế dẫn đầu của Bảo Việt trong lĩnh vực bảo hiểm.

Tập đoàn Bảo Việt định vị mô hình phát triển giai đoạn 2026 - 2030 theo hướng hệ sinh thái tích hợp gồm 5 cấu phần trụ cột: Đầu tư - Tài chính - Bảo hiểm - Chăm sóc sức khỏe - Công nghệ, lấy khách hàng là trung tâm và sản phẩm tích hợp là lợi thế cạnh tranh bền vững. Bảo Việt tiên phong cung cấp giải pháp toàn diện, tích hợp và cá nhân hóa mục tiêu “An nhàn tài chính& Sống khỏe bền lâu” cho người Việt, vì người Việt. Trong giai đoạn này, Tập đoàn đặt mục tiêu doanh thu công ty mẹ tăng tối thiểu 10% mỗi năm và đạt khoảng 2.950 tỷ đồng vào năm 2030. Ở quy mô hợp nhất, doanh thu của toàn Tập đoàn được kỳ vọng đạt khoảng 68.600 tỷ đồng vào năm 2030, cao hơn đáng kể so với kế hoạch 62.000 tỷ đồng của năm 2026.

Tầm nhìn đến năm 2035, Bảo Việt đặt mục tiêu trở thành định chế tài chính-bảo hiểm trụ cột quốc gia, phấn đấu nằm trong Top 150 doanh nghiệp Đông Nam Á theo doanh thu vào năm 2030 và Top 100 vào năm 2035. Động lực đến từ kỳ vọng kinh tế Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng cao, ngành bảo hiểm bước vào chu kỳ phục hồi sau quá trình tái cấu trúc, cùng với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động kinh doanh.