Chủ tịch lên tiếng trấn an, nhà đầu tư vẫn tiếp tục tháo chạy khỏi cổ phiếu PNJ

ANTD.VN - Cổ phiếu PNJ vẫn chưa hết sóng gió sau biến cố liên quan đến việc Giám đốc công ty con là P-Lap bị bắt do liên quan đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương.

Diễn biến tiêu cực của cổ phiếu PNJ của Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận bắt đầu từ cuối tuần trước, sau thông tin Giám đốc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (P-Lap) - công ty con của PNJ bị bắt do liên quan đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương vào Việt Nam. Trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), cổ phiếu này đã giảm sàn và dư bán giá sàn hơn 13 triệu đơn vị.

Ngay trong ngày, bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT PNJ đã gửi thư tới cổ đông, nhà đầu tư chia sẻ về vụ việc, kèm lời xin lỗi.

PNJ khẳng định hoạt động Công ty vẫn duy trì ổn định (Ảnh minh họa)

Theo bà Dung, ngay sau khi ghi nhận thông tin về vụ việc, PNJ đã kích hoạt các kịch bản ứng phó theo quy trình xử lý khủng hoảng và phát hành thông cáo báo chí chính thức. Doanh nghiệp lựa chọn cách tiếp cận minh bạch, nhất quán, đồng thời tôn trọng quá trình điều tra của cơ quan chức năng và tuân thủ quy định pháp luật.

Lãnh đạo PNJ cho biết công ty đã xây dựng nền tảng tài chính theo hướng an toàn, bền vững, có nguồn lực dự phòng và nhận được sự đồng hành của các đối tác tài chính. PNJ tin tưởng có đủ nguồn lực để ứng phó với tình huống hiện tại.

Đối với ngành hàng kim cương, bà Dung cho biết chiến lược của PNJ trong nhiều năm qua là hạn chế kinh doanh các sản phẩm kim cương kích thước lớn mang tính tích lũy, đồng thời tập trung phát triển đa dạng các dòng trang sức thuộc mảng lifestyle.Nguồn kim cương mà PNJ đang kinh doanh gồm kim cương nhập khẩu chính ngạch và kim cương được doanh nghiệp mua lại theo cam kết với khách hàng.

Đồng thời, Chủ tịch PNJ khẳng định hoạt động của doanh nghiệp đến nay vẫn được duy trì ổn định: "Ban điều hành tiếp tục triển khai các kế hoạch và mục tiêu kinh doanh năm 2026 với tinh thần tập trung, thận trọng và trách nhiệm. Công ty đồng thời giữ nguyên cam kết đối với kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua".

Bà Cao Thị Ngọc Dung cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi vụ việc liên quan đến một cá nhân đã gây ra những lo ngại, ảnh hưởng đến niềm tin của khách hàng, cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan.

Thay mặt ban lãnh đạo, vị Chủ tịch gửi lời xin lỗi về những tác động phát sinh , đồng thời cho biết PNJ sẽ tiếp tục lắng nghe, chủ động đối thoại minh bạch và triển khai các hành động cụ thể nhằm củng cố niềm tin đã được xây dựng trong nhiều năm.

Doanh nghiệp sẽ tiếp tục cập nhật thông tin trong phạm vi phù hợp, duy trì hoạt động kinh doanh, bảo vệ lợi ích cổ đông và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trong dài hạn.

Dù vậy, diễn biến trên thị trường chứng khoán sáng nay cho thấy, nhà đầu tư vẫn chưa thể yên tâm với cổ phiếu của PNJ. Ngay mở cửa phiên giao dịch sáng nay, hàng loạt lệnh bán giá sàn tiếp tục được tung ra.

Tính đến 10h sáng nay, đã có tới hơn 13,4 triệu đơn vị đặt lệnh bán ở mức giá này, trong khi khối lượng khớp lệnh vỏn vẹn 275,5 nghìn đơn vị.