Vốn hóa thị trường chứng khoán đạt hơn 10,57 triệu tỷ đồng

ANTD.VN - Đến cuối tháng 6/2026, vốn hóa thị trường cổ phiếu trên HOSE, HNX và UPCoM đạt hơn 10,57 triệu tỷ đồng, tăng 6% so với cuối năm 2025, tương đương 82,3% GDP ước tính năm 2025.

Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị Sơ kết công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), chiều 6/7.

Theo UBCKNN, trong 6 tháng đầu năm 2026, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận diễn biến tích cực với các chỉ số duy trì xu hướng tăng, quy mô vốn hóa tiếp tục mở rộng.

Đến cuối tháng 6/2026, vốn hóa thị trường cổ phiếu trên HOSE, HNX và UPCoM đạt hơn 10,57 triệu tỷ đồng, tăng 6% so với cuối năm 2025, tương đương 82,3% GDP ước tính năm 2025. Thanh khoản duy trì ở mức cao với giá trị giao dịch bình quân đạt gần 29.300 tỷ đồng/phiên.

Đến cuối tháng 5/2026, số lượng tài khoản chứng khoán đạt 13,16 triệu tài khoản, tăng gần 11% so với cuối năm trước, tương đương khoảng 13% dân số.

Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương tại Hội nghị

Thị trường chứng khoán phái sinh tiếp tục vận hành an toàn, ổn định; hoạt động huy động vốn qua thị trường chứng khoán tăng trưởng tích cực, đặc biệt là phát hành trái phiếu ra công chúng, trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu quốc tế, góp phần bổ sung nguồn lực cho hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp hoàn thiện thể chế, tăng cường quản lý, giám sát thị trường, đẩy mạnh chuyển đổi số và hiện đại hóa hạ tầng công nghệ phục vụ công tác quản lý, giám sát.

Công tác nâng hạng thị trường được chú trọng triển khai đúng lộ trình thông qua việc tăng cường đối thoại với các tổ chức xếp hạng, các định chế tài chính và nhà đầu tư quốc tế nhằm tháo gỡ vướng mắc, cập nhật chính sách và nâng cao sức hấp dẫn của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Bên cạnh đó, UBCKNN tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến.

Trong 6 tháng cuối năm, UBCKNN sẽ tiếp tục tập trung hoàn thiện thể chế, phát triển thị trường chứng khoán theo hướng hiện đại, minh bạch và tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.

Theo đó, UBCKNN sẽ tiếp tục hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành; nghiên cứu, phát triển các sản phẩm, thị trường mới, trong đó có thị trường tài sản mã hóa, đồng thời hoàn thiện cơ chế triển khai các nghiệp vụ giao dịch mới.

Công tác quản lý, giám sát thị trường, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm sẽ tiếp tục được tăng cường theo hướng quản lý dựa trên rủi ro, nâng cao chất lượng quản trị công ty, công bố thông tin và kiểm toán, góp phần bảo đảm thị trường hoạt động công khai, minh bạch và an toàn.

Bên cạnh đó, UBCKNN tiếp tục thực hiện các giải pháp theo lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, triển khai mô hình đối tác bù trừ trung tâm (CCP). Cùng với đó, UBCKNN đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, triển khai các dự án công nghệ thông tin trọng điểm, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến và tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Trong lĩnh vực hợp tác quốc tế, UBCKNN sẽ tăng cường đối thoại với các tổ chức xếp hạng, các định chế tài chính và nhà đầu tư quốc tế; thúc đẩy các chương trình hợp tác về tài chính xanh, phát triển bền vững, quản trị công ty và giám sát thị trường. Đồng thời, đẩy mạnh số hóa công tác quản lý, cấp chứng chỉ hành nghề điện tử, đáp ứng yêu cầu phát triển thị trường trong giai đoạn mới.