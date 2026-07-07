Áp giá điện giờ cao điểm với khách hàng sử dụng điện sinh hoạt: Vẫn đang đề xuất

ANTD.VN - Ông Bùi Quốc Hùng- Phó Cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công Thương) cho hay, việc áp dụng giá điện giờ cao điểm đối với khách hàng sử dụng điện sinh hoạt sẽ vừa có tác động tích cực, vừa không như mong muốn.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân (giữa) chủ trì họp báo thường kỳ của Bộ ngày 7-7

Bộ Công Thương vừa đề xuất bổ sung quy định áp dụng giá điện giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường với khách hàng sinh hoạt khi điều kiện kỹ thuật cho phép ở điểm b khoản 1 Điều 50. Đồng thời bổ sung việc xây dựng quy định lộ trình áp dụng giá theo thời gian sử dụng trong ngày với khách hàng sinh hoạt tại điểm c khoản 3 Điều 50 để có cơ sở nghiên cứu, áp dụng giá theo thời gian sử dụng trong ngày với nhóm khách hàng này.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng đề xuất bổ sung điều khoản chuyển tiếp quy định cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho khách hàng cơ sở lưu trú du lịch tiếp tục được thực hiện theo quy định của pháp luật được ban hành trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành cho đến khi có quy định khác sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế phù hợp với lộ trình xóa bỏ bù chéo.

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Công Thương chiều 7-7, ông Bùi Quốc Hùng- Phó Cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công Thương) cho hay, trước đây áp dụng giá điện giờ cao điểm buổi trưa và buổi tối. Tuy nhiên hiện nay, khi có thêm nguồn từ điện mặt trời mái nhà thì giờ cao điểm trưa không còn đáng lo ngại, chỉ còn giờ cao điểm tối.

Với khách hàng sử dụng điện sinh hoạt, theo tính toán, công suất tiêu thụ điện của nhóm này tương đối cao, chỉ sau khu vực công nghiệp nên khi sửa đổi Luật Điện lực, Bộ Công Thương tính toán để giờ cao điểm phù hợp hơn.

"Khách hàng sử dụng điện sinh hoạt có công suất lớn có thể chuyển đổi sang dùng vào giờ thấp điểm để tránh huy động hệ thống vào giờ cao điểm; hoặc khi có đủ điều kiện cơ sở hạ tầng… thì mới đưa vào áp dụng. Hiện quy định này mới nằm ở đề xuất"- ông Bùi Quốc Hùng nói.

Trước đó, ngày 22.4.2026, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 963 quy định khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia. Theo đó, khung giờ cao điểm áp dụng: Các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy từ 17h30 đến 22h30 (5 giờ/ngày); Ngày Chủ nhật không có giờ cao điểm.

Khung giờ bình thường áp dụng: Các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy: từ 6h00 đến 17h30 và từ 22h30 đến 24h00 (13 giờ/ngày); ngày Chủ nhật: từ 6h00 đến 24h00 (18 giờ/ngày).

Khung giờ thấp điểm áp dụng: từ 00h00 đến 06h00 tất cả các ngày trong tuần (6 giờ/ngày).

Theo Quyết định số 1279 ngày 9.5.2025 của Bộ Công Thương, biểu giá điện bán lẻ theo các khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường được áp dụng cho khách hàng là các ngành sản xuất và kinh doanh. Giá điện các khung giờ cũng phụ thuộc vào từng cấp điện áp.

Theo đại diện Bộ Công Thương, việc chuyển đổi giờ cao điểm sử dụng điện sẽ có tác động tích cực cũng như không tích cực đến các nhóm khách hàng. Các khách hàng trong nhóm sản xuất như dệt may thường làm ban ngày nhiều hơn, khi giờ cao điểm trưa không còn thì sẽ được mua điện rẻ hơn. Còn khách hàng sử dụng điện lớn như sản xuất thép sẽ bị ảnh hưởng giờ cao điểm tối và mua điện đắt.

Khách hàng trong nhóm nhà hàng, khách sạn sử dụng nhiều thiết bị làm lạnh, máy điều hòa nhiệt độ chủ yếu ban ngày hưởng lợi. Tuy nhiên, tính toán cả hệ thống sẽ khuyến khích khách hàng sử dụng điện lớn tránh giờ cao điểm, chuyển sang giờ thấp điểm để ít phải huy động điện giá cao trong nắng nóng.

Liên quan đến các cơ chế chính sách khuyến khích lắp đặt điện mặt trời mái nhà, ông Bùi Quốc Hùng cho biết hiện vẫn còn vướng mắc nên quyết định chưa được ban hành.

Với đề xuất xóa bỏ vai trò mua điện duy nhất của EVN, ông Bùi Quốc Hùng cho biết đây là bước tiếp theo thực hiện lộ trình phát triển thị trường điện cạnh tranh. Thực chất hiện nay chúng ta mới ở giai đoạn 2 của thị trường phát điện cạnh tranh, là bán buôn điện cạnh tranh. Các công ty mua bán điện hiện vẫn tập trung vào EVN, trực tiếp mua điện từ nhà bán buôn rồi bán lại cho nhà bán lẻ khác.

Theo lộ trình phát triển thị trường điện thì phải phát triển thị trường bán buôn chính thức, có công ty thuộc EVN hoặc PVN, TKV hoặc doanh nghiệp tư nhân đủ năng lực, điều kiện khi thị trường bán buôn điện cạnh tranh được thực hiện.

Theo Bộ Công Thương trong điều kiện nhu cầu năng lượng tăng cao và thị trường năng lượng thế giới biến động mạnh, Bộ Công Thương đã chủ động điều hành, bảo đảm cung ứng đầy đủ điện, xăng dầu và các nguồn năng lượng thiết yếu phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân.

Hệ thống điện quốc gia được vận hành an toàn, ổn định; sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu đạt khoảng 171,07 tỷ kWh, tăng 9,57% so với cùng kỳ năm trước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.