APEC Phú Quốc: Sun Group đưa công nghệ xây dựng thế hệ mới vào cuộc đua thần tốc

ANTD.VN -Chỉ còn hơn một năm trước khi APEC 2027 diễn ra, Phú Quốc đang chứng kiến một trong những chiến dịch đầu tư hạ tầng lớn nhất từ trước đến nay. Không chỉ là cuộc đua về tiến độ, quy mô vốn hay nguồn nhân lực, đây còn là cuộc đua về công nghệ xây dựng.

Đối với Sun Group - nhà đầu tư đang triển khai đồng thời nhiều công trình trọng điểm phục vụ APEC 2027 như Trung tâm hội nghị APEC, Nhà biểu diễn đa năng, mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc cùng hệ thống khách sạn và hạ tầng du lịch - lời giải không nằm ở việc đưa thêm người hay thêm máy móc ra công trường. Thay vào đó, tập đoàn lựa chọn đẩy mạnh các công nghệ xây dựng thế hệ mới nhằm rút ngắn tiến độ, chủ động nguồn cung vật liệu, nâng cao chất lượng công trình và hạn chế tác động tới hệ sinh thái đảo Ngọc.

Từ công trường truyền thống đến "nhà máy hóa" xây dựng

Thách thức lớn nhất của các dự án tại Phú Quốc không chỉ là quy mô đầu tư mà còn nằm ở đặc thù địa lý. Đưa từng tấn vật liệu, thiết bị hay nhân lực ra đảo luôn tốn nhiều thời gian và chi phí hơn đất liền. Chính vì vậy, thay vì chỉ mở rộng quy mô thi công, Sun Group lựa chọn thay đổi ngay cách xây dựng - đẩy mạnh nghiên cứu các công nghệ có khả năng giảm phụ thuộc vào nguồn cung vật liệu truyền thống, tăng tỷ lệ cấu kiện sản xuất sẵn và rút ngắn thời gian thi công tại hiện trường.

Bên cạnh các giải pháp đã được áp dụng như hệ cốp pha gangform, ván khuôn nhôm hay kết cấu bê tông ứng lực, tập đoàn đang làm việc với nhiều doanh nghiệp và tổ chức trong và ngoài nước để đưa những công nghệ mới vào hệ sinh thái xây dựng của mình.

Các công trình phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc được nghiên cứu và ứng dụng công nghệ xây dựng thế hệ mới nhằm đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng thi công

Một trong những công nghệ được tập đoàn ưu tiên nghiên cứu là Modular Construction - mô hình được ví như "lắp ráp Lego" trong xây dựng. Theo đó, các phòng khách sạn, phòng tắm hay từng module công trình được sản xuất hoàn chỉnh trong nhà máy, kiểm định chất lượng trước khi vận chuyển ra Phú Quốc để lắp ghép tại công trường.

Nhờ đó, thời gian thi công có thể rút ngắn từ 30-60%, đồng thời giảm đáng kể lượng công việc phải thực hiện ngoài hiện trường, hạn chế chất thải xây dựng và giảm tác động tới môi trường.

Song hành với mô hình mô-đun là DfMA - phương pháp thiết kế để sản xuất và lắp ráp. Hiểu đơn giản, thay vì làm gần như mọi thứ tại công trường, phần lớn cấu kiện được sản xuất trước trong nhà máy rồi đưa đến lắp ráp. Cách làm này giúp kiểm soát chất lượng tốt hơn, tăng khoảng 60% năng suất và rút ngắn khoảng 30% tiến độ thi công.

Cùng với đó, công nghệ BIM được tích hợp vào quá trình thiết kế và quản lý thi công, cho phép đồng bộ dữ liệu giữa thiết kế, sản xuất và lắp ráp, qua đó hạn chế sai sót, tối ưu tiến độ và nâng cao hiệu quả quản lý dự án.

Không chỉ “xây nhanh” mà còn “xây xanh”

Không chỉ rút ngắn thời gian thi công, các công nghệ mà Sun Group nghiên cứu còn hướng tới mục tiêu dài hạn hơn: xây dựng theo hướng xanh và bền vững.

Các công trình phục vụ APEC 2027 được định hướng nâng cao hiệu quả sử dụng vật liệu và giảm tác động tới môi trường

Một trong những giải pháp để “xây nhanh” là mở rộng ứng dụng nhà thép tiền chế. Thay vì gia công từng cấu kiện ngay tại công trường, toàn bộ khung thép được sản xuất với độ chính xác cao trong nhà máy rồi vận chuyển đến để lắp dựng. Giải pháp này đặc biệt phù hợp với những công trình quy mô lớn như trung tâm hội nghị, nhà biểu diễn hay khách sạn phục vụ APEC.

Mô hình này còn đặc biệt phù hợp với các công trình vượt khẩu độ lớn như trung tâm hội nghị, khách sạn hay nhà hàng, đồng thời giảm đáng kể thời gian thi công và lượng vật liệu phát sinh tại hiện trường và cả trọng lượng kết cấu của công trình.

Song song với kết cấu thép tiền chế, nhiều loại panel nhẹ cũng được nghiên cứu thay thế phương pháp xây gạch truyền thống. Mỗi tấm panel có thể thay thế hàng chục, hàng trăm viên gạch vừa giúp giảm tải trọng công trình vừa giúp rút ngắn thời gian thi công, hạn chế đáng kể các công đoạn xây trát thủ công và giảm việc sử dụng quá nhiều nhân công lao động.

Việc từng bước chuyển sang sử dụng các cấu kiện tiền chế, vật liệu nhẹ và các sản phẩm được kiểm định ngay từ nhà máy sẽ góp phần giảm sự phụ thuộc vào nguồn tài nguyên xây dựng truyền thống, đồng thời nâng cao chất lượng công trình.

Xa hơn những công nghệ đang được ứng dụng, Sun Group cũng bắt đầu nghiên cứu khả năng đưa công nghệ in 3D vào lĩnh vực xây dựng. Nếu thành công, đây sẽ là bước tiến mới, cho phép tạo ra những cấu kiện phức tạp với tốc độ nhanh hơn, ít vật liệu hơn và mở ra nhiều không gian sáng tạo trong thiết kế kiến trúc.

APEC 2027 chỉ diễn ra trong ít ngày, nhưng những công trình được xây dựng để phục vụ sự kiện sẽ tiếp tục định hình diện mạo Phú Quốc trong nhiều thập kỷ sau đó

Theo đại diện Sun Group, mục tiêu không chỉ là đáp ứng tiến độ của các công trình trọng điểm phục vụ APEC 2027. Xa hơn, việc đầu tư vào các công nghệ xây dựng tiên tiến còn nhằm hình thành năng lực thi công theo hướng công nghiệp hóa, nâng cao chất lượng, giảm phát thải và tạo nền tảng cho các dự án quy mô lớn trong nhiều năm tới.

APEC 2027 chỉ diễn ra trong ít ngày, nhưng những công trình được xây dựng để phục vụ sự kiện sẽ tiếp tục định hình diện mạo Phú Quốc trong nhiều thập kỷ sau đó.



Vì vậy, cuộc đua công nghệ trên các công trường hôm nay không chỉ nhằm kịp tiến độ APEC, mà còn là bước chuẩn bị cho một hệ thống hạ tầng hiện đại, đủ sức đưa đảo Ngọc trở thành trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng và tổ chức sự kiện tầm cỡ quốc tế.



Đó cũng là lý do Sun Group lựa chọn đầu tư vào những công nghệ xây dựng tiên tiến ngay từ bây giờ - không chỉ để xây nhanh hơn, mà để xây tốt hơn, bền vững hơn và tạo nên những công trình có giá trị lâu dài.