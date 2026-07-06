Vượt qua Trung Quốc, giày dép Việt Nam rộng đường vào thị trường Hoa Kỳ

ANTD.VN - Xuất khẩu sang Hoa Kỳ là động lực tăng trưởng của xuất khẩu giày dép Việt Nam, khi kim ngạch xuất khẩu sang Hoa Kỳ vừa chiếm tỷ trọng cao nhất và đạt tốc độ tăng trưởng rất cao.

Xuất khẩu giày dép vào Hoa Kỳ đạt hàng tỷ USD trong các tháng đầu năm

Theo Trung tâm thông tin Công nghiệp và Thương mại (Bộ Công Thương), 5 tháng đầu năm nay, xuất khẩu giày dép các loại của cả nước đạt 9,78 tỷ USD, tăng 0,18% so với cùng kỳ năm 2025.

Tháng 5 ghi nhận xuất khẩu giày dép các loại của Việt Nam chậm lại. Nguyên nhân chủ yếu là do xuất khẩu sang các thị trường Trung Quốc, Nhật Bản, Anh, Mexico… giảm khá mạnh.

Tuy vậy, xuất khẩu sang hai thị trường lớn nhất là Hoa Kỳ, EU tăng trưởng đã hỗ trợ kim ngạch xuất khẩu chung trong thời gian này vẫn duy trì được đà tăng nhẹ.

Xuất khẩu sang Hoa Kỳ là động lực tăng trưởng của xuất khẩu giày dép Việt Nam, khi kim ngạch xuất khẩu sang Hoa Kỳ vừa chiếm tỷ trọng cao nhất và đạt tốc độ tăng trưởng rất cao. Trong thời gian này, xuất khẩu giày dép của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ tăng 5,94% so với cùng kỳ năm 2025, cao hơn rất nhiều tốc độ tăng trưởng chung 0,18%, đạt 3,79 tỷ USD, chiếm 38,83% tổng trị giá xuất khẩu mặt hàng này, mở rộng so với 36,72% của cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, nhập khẩu giày dép của Hoa Kỳ giảm khá mạnh, cho thấy lợi thế cạnh tranh của sản phẩm giày dép Việt Nam tại Hoa Kỳ rất cao.

Theo số liệu của Ủy ban Thương mại Hoa Kỳ, trong 3 tháng đầu năm 2026, nhập khẩu giày dép vào thị trường Hoa Kỳ cho thấy bước ngoặt lớn khi Việt Nam vượt qua Trung Quốc để trở thành nguồn cung lớn nhất với trị giá đạt 2,47 tỷ USD (tăng trưởng 9,27% so với cùng kỳ năm 2025), trong khi nhập khẩu từ Trung Quốc giảm mạnh tới 50,54%, khiến kim ngạch giảm từ hơn 2,27 tỷ USD xuống chỉ còn 1,12 tỷ USD và đẩy thị phần của quốc gia này lùi sâu sau Việt Nam.

Hiện Việt Nam là nhà cung cấp giày dép lớn nhất vào thị trường Hoa Kỳ với thị phần chiếm 40,24%, tăng khá so với 33,84% của cùng kỳ năm 2025; Trong khi thị phần của Trung Quốc hiện 18,27%, thu hẹp mạnh so với 33,94%.

Ngoài ra, thị phần giày dép của Indonesia, Italy, Campuchia tại Hoa Kỳ đều trong xu hướng mở rộng, song khoảng cách thị phần giữa Việt Nam và các nhà cung ứng này là rất lớn, cũng như phân khúc sản phẩm giày dép của Việt Nam và các nhà cung cấp này đều không bị xung đột trực diện.

Do đó, về dài hạn, xuất khẩu giày dép của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ tiếp tục thuận lợi và hỗ trợ tích cực việc thúc đẩy tăng trưởng chung của toàn ngành.