Bức tranh ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm: Thu từ sản xuất, kinh doanh vẫn là động lực chính

ANTD.VN - Thu ngân sách từ sản xuất kinh doanh chiếm 55% tổng thu ngân sách nội địa, trong khi thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng trưởng mạnh mẽ 18,6% so với cùng kỳ.

Theo báo cáo của Cục Thuế, tổng thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý trong 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt trên 1,382 triệu tỷ đồng, bằng 61,6% dự toán pháp lệnh, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt trên 30.970 tỷ đồng, bằng 72% dự toán, tăng 25,6% cùng kỳ.

Thu nội địa ước đạt trên 1.351.350 tỷ đồng, bằng 61,4% dự toán, tăng 16,4% cùng kỳ; trong đó thu thuế, phí nội địa ước đạt 993.820 tỷ đồng, bằng 63,8% dự toán, tăng 26,3% cùng kỳ, loại trừ gia hạn ước tăng 14,7% so cùng kỳ.

Thu ngân sách tăng trưởng tích cực trong nửa đầu năm

Thu từ khu vực sản xuất kinh doanh tiếp tục là động lực chính, đóng góp gần 55% tổng thu, tăng 17,9% so cùng kỳ. Kết quả 6 tháng, có 10/20 khoản thu, sắc thuế và 20/34 địa phương đạt khá so dự toán; có 11/20 khoản thu, sắc thuế và 32/34 địa phương tăng trưởng so cùng kỳ.

Theo Cục Thuế, đây là nền tảng quan trọng để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu NSNN cả năm 2026.

Liên quan đến thu từ hoạt động xuất nhập khẩu, thông tin từ Cục Hải quan cho hay, trong 6 tháng đầu năm, tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đạt 549,69 tỷ USD, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 266,52 tỷ USD, tăng 21%; trị giá nhập khẩu đạt 283,17 tỷ USD, tăng 33,4%.

Trên cơ sở đó, công tác thu ngân sách Nhà nước đạt kết quả tích cực, với số thu 6 tháng đầu năm đạt 264.795 tỷ đồng, bằng 58,7% dự toán được giao, bằng 51,2% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Nhiều Chi cục Hải quan khu vực ghi nhận mức tăng trưởng cao nhờ sự gia tăng kim ngạch và hoạt động nhập khẩu máy móc, nguyên liệu phục vụ sản xuất, như Chi cục Hải quan khu vực VI thu đạt 127,2% dự toán, Chi cục Hải quan khu vực XIV thu đạt 83,4% dự toán, HQKV XIII thu đạt 85,1% dự toán.