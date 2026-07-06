Bốn nhóm kiến nghị của doanh nghiệp để đẩy mạnh sản xuất

ANTD.VN - Kết quả điều tra doanh nghiệp ngành chế biến, chế tạo của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho thấy doanh nghiệp còn nhiều khó khăn, cần được tháo gỡ.

Ngành chế biến gỗ ghi nhận đơn hàng giảm sút

Theo Cục Thống kê, thời gian qua, Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, kết quả điều tra vẫn cho thấy doanh nghiệp còn nhiều khó khăn và tiếp tục kiến nghị để được tháo gỡ.

Các khó khăn của doanh nghiệp được chia làm 4 nhóm.

Thứ nhất, có 46,9% doanh nghiệp kiến nghị Nhà nước có các biện pháp bình ổn giá nguyên vật liệu, năng lượng nhằm giảm áp lực chi phí sản xuất. Một số ngành có tỷ lệ doanh nghiệp kiến nghị bình ổn giá nguyên vật liệu, năng lượng cao hơn mức bình quân chung cả nước, gồm: ngành sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác 58,9%; ngành sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất và ngành sản xuất phương tiện vận tải khác 51,8%.

Theo địa phương, có đến 25/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ doanh nghiệp kiến nghị cao, đặc biệt ở một số địa phương lớn như: Hà Nội 52,9%; Hải Phòng 50,3%; Ninh Bình 49,9%; Bắc Ninh 49,6% và Hưng Yên 47,3%.

Thứ hai, có 43,4% doanh nghiệp kiến nghị ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất cho vay nhằm giảm chi phí vốn và hỗ trợ mở rộng sản xuất. Kiến nghị này tập trung nhiều ở các ngành như: ngành chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế) 54,4%; ngành sản xuất kim loại 52,5%; ngành sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) 50,9%.

Theo địa phương, có 15/34 tỉnh, thành phố kiến nghị cần được giảm lãi suất cho vay, đặc biệt ở một số địa phương lớn như: Hà Nội 56,1%; Gia Lai 55,4%; Thanh Hóa 52,2%; Phú Thọ 49,8%.

Thứ ba, có 33,9% doanh nghiệp mong muốn được ổn định nguồn cung nguyên vật liệu để bảo đảm hoạt động sản xuất. Tỷ lệ này cao hơn mức bình quân chung cả nước ở các ngành, gồm: ngành sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác 48,5%; ngành chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế) 43,6%; ngành sản xuất, chế biến thực phẩm 41,3%.

Theo địa phương, có đến 23/34 tỉnh, thành phố mong muốn được hỗ trợ ổn định nguồn cung nguyên vật liệu, đặc biệt ở một số địa phương lớn như: Cần Thơ 49,7%; Hà Nội 40,0%; Bắc Ninh 38,4%; Hưng Yên 38,6% và Ninh Bình 37,5%.

Bên cạnh đó, có 25,9% doanh nghiệp mong muốn được hỗ trợ rút ngắn thời gian và cắt giảm quy trình xử lý thủ tục hành chính; 21,7% doanh nghiệp mong muốn được hỗ trợ cắt giảm thủ tục và điều kiện vay vốn; 20,8% doanh nghiệp mong muốn được giảm tiền thuê đất nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trước đó, báo cáo tình hình kinh tế- xã hội của Cục Thống kê cũng lưu ý về thực trạng hoạt động của doanh nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm nay, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 23.980 doanh nghiệp, gấp 1,9 lần cùng kỳ năm trước và là mức giải thể cao nhất từ trước đến nay. Điều này cho thấy một bộ phận doanh nghiệp vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, sức chống chịu còn hạn chế, nhất là đối với các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và năng lực tài chính yếu.

Riêng với ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, kết quả điều tra ghi nhận hoạt động sản xuất kinh doanh quý II tốt hơn so với quý I. Dự báo tình hình tiếp tục khởi sắc hơn trong quý III.

Tuy vậy, một số ngành được nhận định khó khăn hơn khi đơn hàng giảm so với quý I khá mạnh. Đơn cử như ngành chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế) có tỷ lệ doanh nghiệp nhận định đơn hàng mới và đơn hàng xuất khẩu giảm so với quý trước lên đến 26,4% và 27,2%.