LOTTE MART tiếp tục "bùng nổ" ưu đãi về giá

ANTD.VN - Sau hơn hai tuần triển khai chương trình khuyến mãi hè quy mô lớn nhất, hệ thống siêu thị LOTTE MART trên toàn quốc đã ghi nhận sức mua tăng mạnh.

Nhằm nối dài mùa hè mua sắm sôi động, tiết kiệm và trọn vẹn niềm vui cho các gia đình, nhà bán lẻ Hàn Quốc tiếp tục kéo dài chương trình LOTTE Max Sale đến hết ngày 14/7.

Khách hàng sẽ được tận hưởng hàng loạt chính sách siêu giảm giá trên nhiều ngành hàng tại siêu thị, cùng các hoạt động giải trí vui nhộn và loạt ưu đãi hấp dẫn từ các thương hiệu được yêu thích đang kinh doanh tại LOTTE MART.

LOTTE Max Sale tiếp tục kéo dài đến hết 14/07 với nhiều ưu đãi hấp dẫn

Nổi bật là chương trình "Max Best Seller Legend – Huyền thoại trở lại", quy tụ nhiều sản phẩm bán chạy với mức giảm giá lên đến 50%. Song song đó, chương trình "1+1 – LOTTE Luôn bên bạn" tiếp tục mang đến nhiều ưu đãi mua 1 tặng 1 đối với các nhóm hàng thực phẩm và hóa mỹ phẩm.

Đặc biệt, hưởng ứng không khí sôi động của mùa World Cup 2026, LOTTE MART triển khai chương trình "Max Dream Team – Đội hình siêu phẩm" với nhiều ưu đãi dành cho các nhóm hàng đồ uống, thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn vặt.

Song song, LOTTE MART tiếp tục triển khai nhiều đặc quyền dành riêng cho khách hàng thành viên. Các chương trình "Giá sốc" và "Siêu coupon Siêu rẻ" mang đến mức ưu đãi lớn cho hóa đơn đủ điều kiện.

Đồng thời, khách hàng mua sắm vào Ngày Thành viên L-Day (ngày 9 hằng tháng) và Ngày Thành viên Platinum (ngày 19 hằng tháng) sẽ được nhân 5 điểm tích lũy, giúp gia tăng thêm nhiều quyền lợi trong quá trình mua sắm.

Trong suốt thời gian diễn ra LOTTE Max Sale, không khí mua sắm tại LOTTE MART luôn nhộn nhịp, không chỉ ở khu vực siêu thị mà còn tại các thương hiệu kinh doanh trong hệ thống. Với chương trình LOTTE Max Sale Extra 10, đến hết ngày 10/7, nhiều thương hiệu tại LOTTE MART đồng loạt triển khai ưu đãi từ 10% trở lên, mang đến thêm lựa chọn mua sắm, ăn uống và giải trí cho khách hàng.

Khách hàng có thể thưởng thức combo ưu đãi tại LOTTERIA, nhận giảm giá khi xem phim tại LOTTE Cinema, sử dụng dịch vụ tại Phúc Long hoặc trải nghiệm ưu đãi tại Kichi Kichi, Gogi House, iSushi, tiNiWorld, EcoKids Farm, MYKINGDOM và nhiều thương hiệu khác.

Không khí mùa hè tại LOTTE MART còn trở nên sôi động hơn với khu vực trò chơi được tổ chức tại sảnh sự kiện của các siêu thị LOTTE MART Nam Sài Gòn, Gò Vấp, Cần Thơ, Phan Thiết, Vũng Tàu và Vinh.

Đến hết ngày 13/7, khách hàng có hóa đơn mua sắm đủ điều kiện sẽ được tặng vé tham gia miễn phí các trò chơi, tạo thêm không gian giải trí dành cho các gia đình có trẻ nhỏ.

Với hàng loạt ưu đãi được triển khai đến hết ngày 14/7, LOTTE Max Sale hứa hẹn tiếp tục là điểm hẹn mua sắm, ăn uống và giải trí yêu thích của các gia đình trong mùa hè này.