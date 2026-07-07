Hạ dự báo lợi nhuận, xem xét lại khuyến nghị cổ phiếu PNJ sau rắc rối liên quan vụ buôn lậu kim cương

ANTD.VN - Trung tâm Phân tích và Tư vấn đầu tư SSI (SSI Research) cho hạ dự báo lợi nhuận của PNJ, đồng thời xem xét lại khuyến nghị và giá mục tiêu đối với cổ phiếu này.

Rủi ro lớn nhất nằm ở niềm tin người tiêu dùng

Mới đây, P-Lab, công ty con do PNJ sở hữu 100% vốn chuyên cung cấp dịch vụ kiểm định vàng, kim cương và đá quý, đã có thông báo liên quan đến việc điều tra ông Đặng Ngọc Thảo, cựu CEO của công ty, liên quan đến các hoạt động buôn lậu bị cáo buộc.

Ban lãnh đạo PNJ nhấn mạnh đây là vấn đề liên quan đến trách nhiệm pháp lý cá nhân và hiện vẫn đang được các cơ quan chức năng xem xét. Công ty cũng khẳng định cam kết hợp tác đầy đủ với các cơ quan quản lý và cho biết các dịch vụ chứng nhận vẫn hoạt động bình thường mà không gây gián đoạn đến các hoạt động kinh doanh khác.

Theo SSI Research cho rằng, những giải thích mới nhất từ PNJ đã giúp xoa dịu những lo ngại về tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh: Công ty khẳng định 28.000 viên kim cương liên quan đến vụ việc không được đưa vào hệ thống của PNJ, hoạt động của P-Lab vẫn diễn ra bình thường, và áp lực bán lại kim cương đã giảm bớt sau những ngày đầu.

Dựa trên các trao đổi với công ty và quan sát ban đầu, SSI Research cho rằng áp lực thanh khoản hiện vẫn trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, rủi ro trung và dài hạn đối với nhu cầu tiêu dùng vẫn là vấn đề đáng quan tâm.

“Theo quan điểm của chúng tôi, rủi ro lớn nhất nằm ở khả năng niềm tin người tiêu dùng bị ảnh hưởng, từ đó làm chậm lại nhu cầu mua mới” – các nhà phân tích đánh giá.

Các sản phẩm liên quan đến kim cương hiện chiếm khoảng 33% doanh thu trang sức của PNJ, bao gồm khoảng 10% từ kim cương rời và 23% từ trang sức kim cương. Do đó, bất kỳ sự suy giảm kéo dài nào về niềm tin tiêu dùng đều có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng doanh thu trong các năm tới.

Ngoài ra, các hoạt động thanh tra và điều tra thời gian gần đây không chỉ diễn ra tại PNJ mà còn liên quan đến nhiều doanh nghiệp khác trong ngành. Do đó, người tiêu dùng có thể nhìn nhận đây là vấn đề mang tính toàn ngành thay vì chỉ riêng PNJ. Tuy nhiên, với vị thế dẫn đầu thị trường và độ nhận diện thương hiệu cao, PNJ cũng có thể chịu sự giám sát chặt chẽ hơn so với các doanh nghiệp nhỏ hơn.

Không dừng lại ở đó, sự kiện lần này cũng khiến nhà đầu tư quan tâm hơn đến hệ thống quản trị và kiểm soát nội bộ của PNJ.

Ngoài ra, PNJ từ lâu áp dụng chính sách trích lập dự phòng hàng tồn kho tương đối thận trọng. Dù điều này hỗ trợ chất lượng bảng cân đối kế toán, việc hoàn nhập dự phòng giữa các kỳ có thể khiến lợi nhuận biến động đáng kể. Trong bối cảnh hiện nay, nhà đầu tư nhiều khả năng sẽ xem xét kỹ hơn các yếu tố liên quan đến chất lượng lợi nhuận, quản trị doanh nghiệp và kiểm soát nội bộ.

Xem xét lại khuyến nghị cổ phiếu PNJ

Về kết quả kinh doanh sơ bộ quý 2/2026, Ban lãnh đạo công ty cho biết lợi nhuận quý 2/2026 dự kiến vẫn tăng trưởng hai chữ số nhờ doanh số bán lẻ trang sức tích cực và các biện pháp tối ưu hóa chi phí. Điều này cho thấy hoạt động kinh doanh cốt lõi của PNJ vẫn duy trì ổn định trước khi sự cố xảy ra.

Do đó, các nhà phân tích cho rằng, nếu có tác động đáng kể từ hoạt động bán lại kim cương của khách hàng, nhiều khả năng sẽ phản ánh rõ hơn vào kết quả kinh doanh quý 3/2026.

SSI Research dự báo doanh thu bán lẻ của PNJ có thể chịu ảnh hưởng nhất định trong ngắn hạn, theo đó đã giảm dự báo lợi nhuận sau thuế năm 2026 xuống còn 3.333 tỷ đồng (tăng 18% so với cùng kỳ) từ mức dự báo trước đó là 3.569 tỷ đồng (+26%).

“Mặc dù mức điều chỉnh lợi nhuận không lớn, trọng tâm của thị trường hiện đã chuyển từ rủi ro lợi nhuận sang rủi ro niềm tin. Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi cho rằng chưa có đủ cơ sở để đưa ra một mức định giá hay giá mục tiêu với mức độ tin cậy cao. Tác động cuối cùng của sự kiện sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố còn chưa rõ ràng, bao gồm: Kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng; Phạm vi thực tế của vụ việc; Các biện pháp khắc phục và tăng cường quản trị của công ty; Mức độ phục hồi của niềm tin khách hàng trong các quý tới” – báo cáo của SSI Research nêu.

Do đó, tổ chức này tạm thời đưa khuyến nghị và giá mục tiêu của PNJ vào diện xem xét lại (Under Review) cho đến khi có thêm thông tin từ cả cơ quan chức năng và doanh nghiệp.