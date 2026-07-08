Điện sản xuất và nhập khẩu 6 tháng cuối năm dự báo tăng mạnh

ANTD.VN - Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống trong 6 tháng cuối năm 2026 có thể đạt 187,5 tỷ kWh, tăng 12,3% so cùng kỳ 2025 do áp lực của nắng nóng.

Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu tăng mạnh

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống trong 6 tháng cuối năm 2026 có thể đạt 187,5 tỷ kWh, tăng 12,3% so cùng kỳ 2025, mức tăng trưởng này cao hơn so với 6 tháng đầu năm nay, gây áp lực lên cung ứng điện. Dự kiến cả năm 2026 là 358,6 tỷ kWh, tăng trưởng 11,1% so năm 2025.

Đối với khu vực miền Bắc, theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia và quy luật hàng năm, có thể tiếp tục có các đợt nắng nóng kéo dài dẫn đến nhu cầu phụ tải tăng cao và đạt đỉnh trong các tháng 7 và 8 năm 2026 với công suất cực đại dự kiến đạt 30.550 - 31.550 MW, tương ứng tăng trưởng xấp xỉ 16,8% so với cùng kỳ năm 2025 và cao hơn 1.500-2.500MW so với công suất cực đại các tháng đầu năm 2026.

EVN cho biết, trong tháng 6-2026, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống đạt 32,6 tỷ kWh, tăng 14,25% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 6 tháng, sản lượng toàn hệ thống đạt 171,54 tỷ kWh, tăng 9,85% so cùng kỳ 2025.

Trong đợt nắng nóng từ ngày 22 - 25/6/2026, hệ thống điện quốc gia ghi nhận kỷ lục: Sản lượng điện ngày cao nhất đạt 1.215,4 triệu kWh (ngày 25/6), công suất cực đại đạt 57.537 MW (ngày 24/6).

Trong 6 tháng đầu năm, thủy điện được huy động 36,10 tỷ kWh, chiếm 21%; Nhiệt điện than đạt 93,44 tỷ kWh, chiếm 54,5%; Tua bin khí 13,71 tỷ kWh, chiếm 8%;

Năng lượng tái tạo 22,12 tỷ kWh, chiếm 12,9% (trong đó điện mặt trời đạt 14,59 tỷ kWh, điện gió đạt 6,63 tỷ kWh); Điện nhập khẩu 5,93 tỷ kWh, chiếm 3,5%...

Trong các tháng cao điểm mùa khô, nguồn điện giá cao đã được huy động. Các nhà máy nhiệt điện than, khí được huy động cao theo nhu cầu hệ thống điện. Để đáp ứng nhu cầu phụ tải, NSMO đã huy động tổ máy chạy dầu Nhiệt điện Ô Môn, chuyển nhiên liệu khí thiên nhiên sang DO đối với một số tổ máy tua bin khí để tăng công suất khả dụng hệ thống.

Sản lượng điện truyền tải 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt 138,2 tỷ kWh, tăng 10,83% so với cùng kỳ. Xu hướng truyền tải chủ yếu theo chiều từ miền Trung ra miền Bắc và từ miền Trung vào miền Nam với công suất truyền tải lớn nhất qua giao diện Trung - Bắc đạt 4.489 MW, giao diện Trung - Nam đạt 5.998 MW.