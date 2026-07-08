Bộ Công Thương nói gì về việc quản lý xe biếu, tặng qua khâu nhập khẩu?

ANTD.VN - Theo ông Trần Thanh Hải- Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), nếu bổ sung các biện pháp quản lý sau khi phương tiện đã được nhập khẩu hợp pháp có thể ảnh hưởng đến quyền sở hữu và quyền định đoạt tài sản của công dân.

Quản lý chặt ô tô biếu, tặng qua đường nhập khẩu

Ông Trần Thanh Hải cho biết, dự thảo quy định quản lý ô tô nhập khẩu theo diện quà biếu, quà tặng và tài sản di chuyển vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và Bộ Công Thương đã báo cáo Chính phủ theo quy định.

Việc xây dựng quy định mới được thực hiện trên ba nguyên tắc: bảo đảm thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành, đặc biệt là Nghị định số 116/2017/NĐ-CP; ngăn chặn tình trạng lợi dụng hình thức nhập khẩu phi thương mại để kinh doanh thương mại; đồng thời hình thành cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý.

Bộ Công Thương đã tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các bộ, ngành, đồng thời công khai toàn văn dự thảo trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ và Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ để các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia góp ý.

Đối với đề xuất quản lý hoạt động đăng ký, sang tên, chuyển nhượng phương tiện sau khi nhập khẩu, ông Trần Thanh Hải cho biết, nếu bổ sung các biện pháp quản lý sau khi phương tiện đã được nhập khẩu hợp pháp có thể ảnh hưởng đến quyền sở hữu và quyền định đoạt tài sản của công dân. Đồng thời, việc này cũng làm phát sinh thêm nhiệm vụ đối với cơ quan quản lý nhà nước khi phải theo dõi, giám sát phương tiện trong thời gian dài.

"Quan điểm hiện nay là tăng cường quản lý ngay từ khâu nhập khẩu, kiểm soát chặt chẽ hồ sơ, điều kiện nhập khẩu và các tiêu chí liên quan thay vì mở rộng các biện pháp quản lý sau khi phương tiện đã được đưa vào lưu hành"- ông Trần Thanh Hải nói.

Bộ Công Thương sẽ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý để hoàn thiện dự thảo trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Theo dự thảo quy định quản lý ô tô nhập khẩu theo diện quà biếu, quà tặng và tài sản di chuyển, ô tô nhập khẩu, tạm nhập khẩu theo diện quà biếu, quà tặng, tài sản di chuyển phải phù hợp với loại xe, nhãn hiệu, nhà sản xuất và loại nhiên liệu được ghi trong Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô của doanh nghiệp.

Hoạt động nhập khẩu, tạm nhập khẩu theo các hình thức này chỉ được thực hiện thông qua doanh nghiệp được cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô theo Nghị định số 116/2017/NĐ-CP, trừ các trường hợp được hưởng ưu đãi, miễn trừ theo quy định riêng.

Bộ Công Thương cho biết, quy định này nhằm hạn chế tình trạng nhập khẩu xe đã qua sử dụng không đáp ứng yêu cầu về an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường và an toàn giao thông; đồng thời bảo đảm phương tiện được bảo hành, bảo dưỡng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tại Việt Nam.