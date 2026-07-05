Vinamilk hòa cùng niềm vui của người dân mừng 50 năm thành phố Sài Gòn – Gia Định mang tên Bác

ANTD.VN -Giữa dòng người đổ về trung tâm TP.HCM để thưởng thức chương trình nghệ thuật và 3D mapping tối ngày 2/7, Vinamilk đã góp mặt, hòa cùng niềm vui của người dân nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tối ngày 2/7, hàng nghìn người dân đổ về khu vực trung tâm TP.HCM để theo dõi chương trình biểu diễn nghệ thuật và trình chiếu 3D Mapping nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/7/1976 - 02/7/2026). Điểm nhấn chương trình là màn trình chiếu 3D Mapping ngay trên mặt tiền trụ sở UBND TP.HCM, tái hiện hành trình chuyển mình của thành phố qua nửa thế kỷ.

Giữa dòng người háo hức ấy, những trạm nhỏ của Vinamilk cũng góp mặt, mang theo hàng chục nghìn sản phẩm sữa tươi, sữa chua uống, sữa thực vật, nước suối… để hòa chung niềm vui của người dân thành phố.

Sau giờ làm việc, nhiều nhân viên Vinamilk đã tình nguyện có mặt tại các trạm tiếp năng lượng từ rất sớm để chuẩn bị sản phẩm gửi đến người dân. Dù cơn mưa bất chợt đổ xuống vào đầu giờ tối, những chiếc áo xanh Vinamilk vẫn kiên trì đứng tại các điểm phát sữa, tay trao từng hộp sữa, chai nước cùng những lời hỏi han, động viên thân tình.

Là nhãn hiệu quen thuộc với nhiều thế hệ người dân Việt Nam, sữa tươi Vinamilk 100% thu hút khách tham dự sự kiện nhờ chất lượng tuân thủ tuyệt đối quy tắc “3 không”: không sử dụng hormone tăng trưởng, không sử dụng chất bảo quản, không dư lượng thuốc kháng sinh.

Nhờ đó, sữa tươi Vinamilk 100% là thương hiệu sữa tươi duy nhất tại Việt Nam đạt cú đúp giải thưởng quốc tế danh giá: chứng nhận An toàn & tinh khiết chuẩn Mỹ từ Clean Label Project và giải thưởng Vị ngon thượng hạng quốc tế (Superior Taste Award) (*tính từ năm 2022 đến ngày 23/03/2026, theo kết quả nghiên cứu thứ cấp trên các website của tổ chức International Taste Institute và Clean Label Project).

Không chỉ mang đến nguồn sữa tươi sạch, an toàn và tinh khiết, sữa tươi Vinamilk 100% còn không ngừng mở rộng danh mục hương vị sản phẩm, hướng đến chiều lòng mọi gu thưởng thức của các thành viên trong gia đình. Danh mục đa vị này vừa giúp Vinamilk 100% chinh phục hạng mục Sản phẩm sữa có hương vị xuất sắc nhất tại Giải thưởng Đổi mới ngành sữa toàn cầu 2026 (tại Tây Ban Nha).

Những công dân nhí còn được Vinamilk chiêu đãi các sản phẩm đa dạng từ nhãn hàng Susu như sữa chua uống, sữa trái cây và cacao lúa mạch, cung cấp các dưỡng chất bổ sung như canxi, vitamin D3, K2, A, B6, B12, cùng lợi khuẩn lactobacillus bulgaricus giúp hỗ trợ phát triển chiều cao và hệ tiêu hóa của trẻ.

Giữa ánh sáng rực rỡ từ màn trình chiếu 3D mapping, em bé ngồi yên trên vai mẹ, tay ôm hộp Susu, mắt chăm chú theo dõi từng chuyển động trên tòa nhà. Một hình ảnh giản dị nhưng đầy cảm xúc về niềm vui của các gia đình trong ngày hội của thành phố.

Với hương vị độc đáo, hòa quyện giữa hạt đậu nành không biến đổi gen và dòng sữa tươi giàu dinh dưỡng, Vinamilk sữa đậu nành sữa tươi ít đường khiến nhiều bạn trẻ thích thú khi lần đầu nếm thử. Sản phẩm được phát triển với công thức gấp đôi canxi so với sữa đậu nành nguyên chất, hỗ trợ hệ xương thêm vững chắc.

Không chỉ đón nhận những sản phẩm tiếp năng lượng từ Vinamilk, nhiều người dân và du khách còn thích thú dừng lại chụp ảnh, check-in tại các trạm phát sữa. Những hộp sữa quen thuộc cùng sắc xanh đặc trưng của Vinamilk đã trở thành một phần của bức tranh rộn ràng trong đêm hội giữa lòng thành phố.