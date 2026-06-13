Giá vàng đã tăng gần 10 triệu đồng mỗi lượng

ANTD.VN - Giá vàng tiếp tục tăng thêm 1,6 triệu đồng mỗi lượng sáng nay, sau khi chứng kiến mức tăng lên đến 7 - 8 triệu đồng trong phiên hôm qua.

Chỉ sau 2 phiên với tổng mức tăng lên đến 9,6 triệu đồng ở chiều mua vào và 8,6 triệu đồng ở chiều bán ra, tính đến 10h sáng nay, kim loại quý này đã đạt mức giá 144 – 147 triệu đồng mỗi lượng (mua vào – bán ra). Diễn biến này đã lấy lại một phần đáng kể mức giá đã giảm từ đầu tuần.

Áp lực với giá vàng giảm mạnh trước kỳ vọng về một thỏa thuận hòa bình ở Trung Đông

Trên thế giới, vàng giao ngay chốt tuần qua mức 4.220 USD/ounce, tăng mạnh gần 180 USD so với mức đáy hôm thứ Tư. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới được nới rộng lên hơn 10 triệu đồng mỗi lượng, từ mức thấp kỷ lục nhiều năm là hơn 4 triệu đồng mỗi lượng vào thứ Năm.

Diễn biến tích cực của thị trường kim loại quý đến từ hy vọng về thỏa thuận Mỹ - Iran đang khiến giá dầu giảm mạnh. Điều này đã làm lu mờ áp lực đối với vàng đến từ báo cáo việc làm của Mỹ cao hơn dự kiến hôm thứ Tư.

Cụ thể, trong khi báo cáo việc làm và báo cáo lạm phát làm dấy lên lo ngại về việc tăng lãi suất vào cuối năm nay, thì việc giá dầu giảm mạnh sau khi Mỹ tuyên bố hủy bỏ cuộc tấn công quân sự vào Iran, lại làm dịu lo ngại này.

Giá dầu giảm, rõ ràng đã trút bớt nỗi lo chi phí tăng và nếu một thỏa thuận hòa bình đạt được, chắc chắn áp lực lạm phát sẽ giảm, qua đó tạo dư địa cho một chính sách tiền tệ mở rộng. Và giá dầu giảm sẽ tạo môi trường thuận lợi cho thị trường kim loại quý.

Các thị trường bên ngoài hôm nay ghi nhận lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ đã kết thúc tuần ở mức thấp hơn và thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm vào cuối tuần.