Tại sự kiện, Ban tổ chức công bố 44 thí sinh quốc tế đến từ bốn châu lục, mở đầu hành trình giao lưu văn hóa, quảng bá du lịch và kết nối những đại diện nhan sắc trên thế giới tại Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Thúy Nga, người sáng lập và điều hành Miss Charm phát biểu tại buổi họp báo

Một trong những nghi thức được mong đợi là màn trao sash và hô tên của 44 đại diện quốc tế. Dưới sự chứng kiến của đông đảo báo giới, bà Nguyễn Thị Thúy Nga, ông Lê Hữu Nghĩa và Đương kim Miss Charm 2025 Anna Blanco đã trực tiếp trao dải sash cùng giấy chứng nhận cho các thí sinh. Lần lượt bước lên sân khấu, mỗi người đẹp tự hào khoác lên mình dải sash đại diện cho quốc gia, tự tin giới thiệu tên và quê hương. Những màn hô tên đầy năng lượng góp phần tạo nên không khí sôi động, đồng thời lan tỏa tinh thần giao lưu văn hóa giữa các quốc gia.

Việc quy tụ các thí sinh thuộc nhiều nền văn hóa khác nhau không chỉ tạo nên sự đa dạng cho cuộc thi mà còn mở ra cơ hội để mỗi người đẹp giới thiệu những nét đặc trưng của quê hương, từ trang phục, phong tục đến các giá trị văn hóa truyền thống.

Đương kim Miss Charm 2025 Anna Blanco tham gia trao sash và giấy chứng nhận cho các thí sinh

Người đẹp Yramsi Barcena (Miss Charm Cuba 2026) cho biết: “Tôi đặc biệt hào hứng khi được khám phá văn hóa và ẩm thực Việt Nam! Mỗi trải nghiệm đều là một cơ hội tuyệt đẹp để kết nối với những giá trị truyền thống và con người của đất nước tuyệt vời này. Tôi thực sự biết ơn khi được có mặt tại đây để đại diện cho đất nước mình tại Miss Charm!".

Một trong những điểm nhấn của hành trình năm nay là chuyến đi đến Đà Lạt. Tại đây, các người đẹp có cơ hội khám phá cảnh quan thiên nhiên, tìm hiểu văn hóa bản địa và trải nghiệm những nét đặc trưng của du lịch địa phương. Thông qua các hoạt động này, Ban tổ chức kỳ vọng giới thiệu hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế bằng góc nhìn gần gũi, sinh động từ chính những người tham gia cuộc thi.

Đại diện Việt Nam - người đẹp Trà My (váy trắng) nhận sash và giấy chứng nhận

Đêm Bán kết (Preliminary Competition) dự kiến diễn ra ngày 2.12, đêm Chung kết (Grand Finale) được lên kế hoạch tổ chức vào tối 5.12.2026, tìm ra chủ nhân tiếp theo của chiếc vương miện Miss Charm. Ngày 6.12, các thí sinh sẽ rời Việt Nam, khép lại hành trình kéo dài khoảng ba tuần.

Bên cạnh các hoạt động trên sân khấu, Ban tổ chức cũng chính thức mở cổng bình chọn Miss People's Choice trên nền tảng Eventista tại địa chỉ misscharm.1voting.com. Thí sinh nhận được lượt bình chọn cao nhất từ khán giả toàn cầu tính đến thời điểm đóng cổng vào ngày 5.12.2026 (giờ Việt Nam) sẽ giành tấm vé đặc cách vào thẳng Top 6 chung cuộc. Đây được xem là cơ hội để khán giả trực tiếp thể hiện sự ủng hộ và góp phần tạo nên dấu ấn riêng cho hành trình của các người đẹp.

Sự xuất hiện của đương kim Miss Charm 2025 Anna Blanco khiến sự kiện trở nên đặc biệt

Với sự góp mặt của 44 đại diện, Miss Charm 2026 được kỳ vọng mang đến một mùa giải đa sắc màu, nơi các ứng viên cạnh tranh về nhan sắc, kỹ năng và bản lĩnh. Hơn cả hành trình tìm kiếm người kế nhiệm vương miện, cuộc thi hướng đến thông điệp rằng vẻ đẹp không chỉ được định nghĩa bằng diện mạo mà còn được bồi đắp từ tri thức, bản sắc văn hóa và khả năng kết nối cộng đồng.