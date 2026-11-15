“Quái Vật Tí Hon” tái hợp sau hơn một thập kỷ

ANTD.VN - Live concert "QVTHXV - 15 năm Đường về" của ban nhạc rock Quái Vật Tí Hon diễn ra tại TP.HCM trở thành điểm hẹn của những khán giả yêu mến ban nhạc và album "Đường về". Sau hơn một thập kỷ, Hải Bột, Nguyễn Hồng Long và Lê Quang Minh một lần nữa cùng đứng trên sân khấu dưới tên Quái Vật Tí Hon, tạo nên cuộc hội ngộ giàu ý nghĩa trong hành trình 15 năm của album.

Concert "QVTHXV - 15 năm Đường về" mở ra một đêm nhạc mang nhiều lớp cảm xúc, nơi âm nhạc trở thành sợi dây kết nối giữa ban nhạc và những người đã đồng hành cùng họ qua năm tháng. Không chỉ đơn thuần là một chương trình biểu diễn, concert còn mang ý nghĩa của cuộc trở về, khi những gương mặt từng tạo nên dấu ấn của Quái Vật Tí Hon cùng xuất hiện trở lại sau thời gian dài.

Quái Vật Tí Hon tái ngộ sau hơn một thập kỷ

Không khí đêm diễn trở nên sôi động với sự hưởng ứng nhiệt tình của khán giả. Dưới những luồng ánh sáng sân khấu nổi bật giữa không gian tối, nhiều khán giả hào hứng giơ điện thoại ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của đêm nhạc. Khoảng cách gần giữa sân khấu và người xem càng khiến không khí biểu diễn thêm gần gũi, tạo nên sự kết nối trực tiếp giữa Quái Vật Tí Hon và những người yêu mến ban nhạc. Trong không gian ấy, QVTHXV không chỉ là dịp để những giai điệu từ album "Đường về" vang lên một lần nữa, mà còn là cuộc gặp gỡ của những người cùng chia sẻ tình yêu dành cho âm nhạc rock.

Tâm điểm của đêm diễn là album "Đường về", sản phẩm đã ghi dấu trong hành trình âm nhạc của ban nhạc suốt 15 năm. Lần đầu tiên, toàn bộ 12 ca khúc của album được trình diễn trọn vẹn trong cùng một đêm. Việc đưa "Đường về" lên sân khấu theo hình thức hoàn chỉnh không chỉ giúp khán giả nhìn lại một dấu mốc đáng nhớ, mà còn tạo nên dòng chảy âm nhạc xuyên suốt, đưa những giai điệu đã quen thuộc trở lại trong một bối cảnh mới.

Chia sẻ về sự tái hợp sau hơn một thập kỷ, Quái Vật Tí Hon bày tỏ: “Thực ra, chúng tôi không giỏi nói trước đám đông lắm. Nhưng có lẽ, điều mà tất cả muốn chia sẻ trong đêm nay chính là tình yêu thương và niềm tin. Dù 15 năm qua mỗi người đều có công việc và hành trình riêng, không thường xuyên gặp gỡ, nhưng trong lòng mỗi thành viên vẫn luôn có một niềm tin rằng sẽ có ngày chúng tôi lại được cùng nhau nuôi dưỡng đam mê âm nhạc. Ngay cả chúng tôi cũng không thể tin rằng sẽ có một ngày cả nhóm lại cùng đứng trên sân khấu, trước mặt khán giả, để chia sẻ cảm xúc, năng lượng và tình yêu dành cho âm nhạc như hôm nay”.

Sức hút đặc biệt của QVTHXV còn đến từ màn tái hợp của Hải Bột, Nguyễn Hồng Long và Lê Quang Minh. Sau nhiều năm không cùng xuất hiện dưới tên Quái Vật Tí Hon, sự trở lại của ba thành viên chủ chốt trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất chương trình. Với những khán giả từng gắn bó với ban nhạc từ thời "Đường về", khoảnh khắc cả ba cùng đứng trên sân khấu mang ý nghĩa vượt ra ngoài một cuộc hội ngộ thông thường: đó còn là dịp để những ký ức âm nhạc được đánh thức qua chính những người đã tạo nên chúng.

Trong không gian của một đêm nhạc rock, những ca khúc từ "Đường về" không chỉ được tái hiện như những dấu mốc của quá khứ mà còn tiếp tục tìm thấy sự kết nối với khán giả ở hiện tại. Sự trở lại của album sau 15 năm khiến QVTHXV mang dáng dấp của một cuộc gặp gỡ giữa nhiều thế hệ người nghe, từ những khán giả đã theo dõi Quái Vật Tí Hon từ những ngày đầu đến những người mới có cơ hội khám phá âm nhạc của ban nhạc qua concert lần này.

Bên cạnh ba thành viên chủ chốt, guitarist Trần Minh Quân góp mặt trong đội hình biểu diễn, bổ sung màu sắc mới cho chặng đường trở lại. Sự kết hợp giữa những gương mặt gắn bó với lịch sử ban nhạc và thành viên mới cho thấy QVTHXV không chỉ hướng về những gì đã qua, mà còn mở ra một chương tiếp theo trong hành trình âm nhạc của Quái Vật Tí Hon.

Không khí của đêm diễn càng thêm đáng chú ý với sự xuất hiện của khách mời đặc biệt - anh Ba Ngọc Sơn. Bên cạnh những sự kết hợp đáng chú ý, nam nghệ sĩ còn phấn khởi dành tặng khán giả những màn hòa giọng, nhảy và làm thơ khiến khán giả không khỏi thích thú.

Bày tỏ cảm xúc về đêm nhạc, danh ca Ngọc Sơn cho hay: “Đến với QVTHXV, Ngọc Sơn không chỉ muốn mang đến cho đại gia đình thân yêu giọng ca và những bài hát của mình mà đó còn là tình cảm, sự mong muốn kết nối cùng các bạn trẻ thông qua những vũ đạo mà các bạn yêu thích hay sẵn lòng dành tặng riêng cho các bạn bài thơ mà tôi sáng tác”. Trong không khí đó, Hải Bột cũng khiến cả khán phòng nhộn nhịp hơn khi chia sẻ gia đình anh cũng đã vô cùng bất ngờ khi hay tin anh Ba Ngọc Sơn sẽ góp mặt trong đêm nhạc.

Anh Ba Ngọc Sơn bất ngờ xuất hiện trong đêm diễn của Quái Vật Tí Hon

Với "QVTHXV - 15 năm Đường về", Quái Vật Tí Hon không chỉ đưa trọn vẹn album từng ghi dấu ấn trở lại sân khấu mà còn mở ra chặng đường âm nhạc mới bằng những sáng tác lần đầu được giới thiệu. Cuộc hội ngộ sau hơn một thập kỷ vì thế không đơn thuần là hành trình trở về với ký ức, mà còn là lời khẳng định cho sức sáng tạo và sự tiếp nối của ban nhạc sau 15 năm.