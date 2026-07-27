Bắt giữ đối tượng trộm cắp nhiều điện thoại, iPad

Rạng sáng 25-7, Công an phường Thanh Xuâni tiếp nhận tin báo của người dân về việc xảy ra vụ trộm cắp tài sản tại phố Chính Kinh, phường Thanh Xuân, Hà Nội. Tài sản bị mất gồm 2 điện thoại iPhone XS Max và iPhone 11 cùng 2 máy tính bảng iPad, tổng trị giá khoảng 8 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Minh Sang và tang vật

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Thanh Xuân đã khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành rà soát hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ, truy xét đối tượng. Chỉ sau thời gian ngắn, lực lượng Công an đã xác định, đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản và vận động Nguyễn Minh Sang (SN 2006; trú tại xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên; hiện lang thang, không có nơi ở cố định) ra đầu thú.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Minh Sang đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã thu hồi được 2 máy tính bảng iPad là tang vật của vụ án.

Hiện Công an phường Thanh Xuân đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.