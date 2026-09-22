Diễn viên Kiều Diễm: "Tôi muốn khán giả nhớ nhân vật, không phải nhớ mình đẹp"

ANTD.VN - Từ những khung hình quảng cáo đến màn ảnh rộng, Kiều Diễm đi vào điện ảnh bằng những vai nhỏ rồi từng bước tiến đến vị trí nữ chính trong “Út Lan 2”. Nếu “Tử chiến trên không” giúp cô làm quen với trường quay, “Song hỷ lâm nguy” mở ra nhiều cơ hội diễn xuất hơn thì Lan đặt cô trước một yêu cầu khác, không chỉ xuất hiện đúng lúc, mà phải giữ được đời sống của nhân vật xuyên suốt câu chuyện.

Không muốn ngoại hình là điều duy nhất được nhớ đến

+ Phóng viên: Bước vào điện ảnh từ công việc người mẫu ảnh và quảng cáo. Điều gì khiến bạn muốn đi xa hơn những khung hình đẹp?

Diễn viên Kiều Diễm: Ban đầu em thích đứng trước máy quay và làm hình ảnh. Nhưng càng làm, em càng nhận ra mình thích diễn xuất hơn. Với chụp hình hay quảng cáo, mình thường phải truyền tải một hình ảnh hoặc cảm xúc trong thời gian rất ngắn. Điện ảnh thì khác. Em có thời gian sống với nhân vật, tìm hiểu tại sao họ hành động như vậy, vì sao họ buồn, yêu hay sợ. Em thấy điều đó thú vị. Nó giống như mình được sống thêm một cuộc đời khác. Có lẽ từ đó em muốn thử nghiêm túc hơn với diễn xuất.

Diễn viên Kiều Diễm và đạo diễn Trần Trọng Dân trong buổi công chiếu phim "Út Lan 2"

PV: Từng quen với việc quan tâm mình xuất hiện thế nào trước ống kính, Diễm phải mất bao lâu để học cách quên bản thân khi diễn?

+ Em nghĩ đó là một trong những điều đầu tiên mình phải thay đổi. Trước đây, em quan tâm nhiều hơn đến việc mình xuất hiện trước máy quay ra sao. Nhưng khi diễn phim, mình phải gạt chuyện đó sang một bên để tập trung vào nhân vật.

Lan không phải lúc nào cũng đẹp, cũng cần có biểu cảm đẹp. Có những lúc cô ấy sợ, đau, hoảng loạn hoặc yếu đuối thì mình phải chấp nhận để bản thân thật sự ở trong cảm xúc đó. Khi không còn nghĩ “mình đang đẹp hay không”, em mới cảm thấy mình bắt đầu sống với Lan.

- Ngoại hình từng là lợi thế của Diễm. Có khi nào bạn thấy mình cần chứng minh rằng bản thân có thể được nhớ đến bằng diễn xuất?

- Có chứ. Em từng nghĩ về chuyện đó. Ngoại hình là một lợi thế nhưng em không muốn đó là thứ duy nhất người ta nhớ về mình. Em muốn khi nhắc tới Kiều Diễm, mọi người có thể nói: “À, cô này đóng vai đó”, hoặc nhớ một nhân vật nào đó em từng thể hiện. Với em, như vậy có ý nghĩa hơn nhiều.

- Nếu khán giả chỉ giữ lại một điều sau khi xem "Út Lan 2", Diễm muốn đó là Kiều Diễm hay Lan?

- Chắc chắn là Lan rồi ạ. (Cười). Em vẫn thích được khen đẹp chứ, ai mà không thích. Nhưng nếu khán giả xem phim xong quên Kiều Diễm là ai, chỉ nhớ Lan, cảm thấy thương Lan và hiểu Lan thì em nghĩ mình đã làm được việc của một diễn viên. Em muốn nhân vật được sống, chứ không phải chỉ để khán giả nhìn thấy mình.

Sau những vai diễn khách mời nhỏ từ "Tử chiến trên không", "Song hỷ lâm nguy", Kiều Diễm đã có vai chính đầu tiên trong "Út Lan 2"

- Diễm nghĩ thế nào về khoảng cách giữa “được biết đến” và “được công nhận là diễn viên”?

- Hai điều đó khá khác nhau. Một người có thể được biết tới từ một hình ảnh, video hay khoảnh khắc nào đó. Nhưng để được công nhận là diễn viên thì phải có vai diễn và cả một quá trình làm nghề để chứng minh. Em vẫn đang trên hành trình đó, chưa nghĩ mình đã đạt tới đâu. Em chỉ mong sau mỗi bộ phim, khán giả thấy mình tiến bộ thêm một chút.

Vai nữ chính buộc phải nhìn nghề khác đi

- Nếu xem mỗi vai diễn là một nấc thang, "Tử chiến trên không" và "Song hỷ lâm nguy" đã giúp Diễm có gì trước khi bước vào "Út Lan 2"?

- Điều em mang theo nhiều nhất là kinh nghiệm. "Tử chiến trên không" cho em làm quen với môi trường điện ảnh chuyên nghiệp hơn, hiểu một cảnh phim được tạo ra như thế nào và cách mình làm việc trong một ê-kíp lớn. "Song hỷ lâm nguy" lại cho em nhiều đất diễn hơn để hiểu nhân vật. Nhờ vậy, đến "Út Lan 2", em không còn quá bỡ ngỡ với trường quay. Nhưng khi đã quen hơn, em lại nhận ra trách nhiệm với nhân vật lớn hơn rất nhiều. Những gì học được trước đó giống như nền tảng để em bước vào Lan. Còn chính Lan lại tiếp tục dạy em nhiều điều khác.

- Điều gì thay đổi rõ nhất trong cách chuẩn bị khi Diễm đi từ cameo (khách mời) đến vai nữ chính?

- Càng nhận vai lớn, em càng phải chuẩn bị kỹ. Với cameo, em chủ yếu tập trung hoàn thành tốt phần việc của mình và làm quen với môi trường quay. Đến "Song hỷ lâm nguy", em bắt đầu phải hiểu nhân vật đang ở đâu trong câu chuyện. Còn với Lan, em phải nhìn cả hành trình của nhân vật. Trước mỗi cảnh, em cần biết Lan vừa trải qua chuyện gì, đang ở trạng thái nào và cảm xúc đó sẽ dẫn đến đâu. Em hiểu rằng mình không thể chỉ học thoại rồi tới trường quay diễn.

- Lần đầu biết mình được chọn làm nữ chính Út Lan 2, Diễm nghĩ đến điều gì trước tiên?

- Chắc là vui trước rồi mới tới áp lực. Lúc đầu em vui vì đây là một cơ hội rất lớn. Nhưng sau đó em bắt đầu nghĩ: “Ủa, vậy mình có làm được không ta?”. (Cười)

Trước đó em chưa từng đứng ở vị trí nữ chính nên biết trách nhiệm sẽ khác. Mình phải giữ nhân vật trong suốt bộ phim, làm việc nhiều hơn và không được để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng tới công việc. Càng quay, em càng hiểu được chọn chỉ mới là bước đầu. Làm sao để hoàn thành vai diễn mới là chuyện quan trọng.

Kiều Diễm trả lời báo chí trong ngày ra mắt "Út Lan 2"

- Có vẻ Lan đến đúng lúc Diễm phải đối diện với câu hỏi mình muốn trở thành diễn viên như thế nào?

- Đúng vậy. Em không xem "Út Lan 2" là lúc mình “giỏi rồi”, mà là một cột mốc để nhìn lại mình còn thiếu gì. Có những lúc quay em nhận ra mình chưa xử lý được cảnh theo cách mình muốn. Những lúc đó khá áp lực, nhưng cũng giúp em biết mình cần học thêm ở đâu. Em nghĩ với một diễn viên trẻ, điều quan trọng là đừng quá sớm nghĩ mình đã đủ.

- Có cảnh nào ở "Út Lan 2" khiến Diễm phải làm lại nhiều lần và sau đó thay đổi cách nhìn về nghề?

- Có rất nhiều (Cười). Có những cảnh em nghĩ mình đã làm hết sức nhưng đạo diễn vẫn yêu cầu làm lại. Ban đầu em cũng áp lực, tự hỏi không biết mình đang thiếu điều gì. Sau đó em hiểu làm lại không đồng nghĩa với việc mình làm dở. Đôi khi đạo diễn đang tìm một cách khác tốt hơn cho cảnh quay. Việc của mình là tiếp nhận góp ý và thử lại mà không đánh mất cảm xúc. Đó là bài học khá lớn với em, bớt tự ái, bớt áp lực chuyện phải làm tốt ngay từ lần đầu và tập trung vào việc cảnh cuối cùng phải tốt nhất.

- Sau Lan, Diễm muốn thử điều gì mà trước đây chưa có cơ hội?

- Em muốn khán giả thấy em có thể làm nhiều dạng nhân vật hơn. Em muốn thử những nhân vật mạnh hơn, gai góc hơn hoặc thậm chí hoàn toàn trái với con người mình ngoài đời. Em cũng muốn tiếp tục nhận những vai khiến bản thân phải học thêm một điều gì đó. Nếu cứ đóng những nhân vật giống nhau thì có lẽ mình sẽ không biết mình còn có thể đi tới đâu.

- Sau cùng, điều Diễm muốn chứng minh qua "Út Lan 2" có phải là mình xứng đáng với vị trí nữ chính?

- Em nghĩ mình không cần phải chứng minh bằng lời. Mình được trao cơ hội thì phải làm việc để đáp lại cơ hội đó. Có thể em chưa làm mọi thứ hoàn hảo, nhưng em muốn sau bộ phim này, khán giả nhìn thấy sự nghiêm túc của em với nhân vật và với nghề. Đối với em, nữ chính không phải một danh xưng để mình tự hào về nó. Đó là trách nhiệm mình phải mang theo trong suốt quá trình làm phim. Và nếu sau "Út Lan 2", khán giả nhớ Lan trước khi nhớ Kiều Diễm, em nghĩ đó là một dấu hiệu vui.

- Cảm ơn những chia sẻ của Út Lan – Kiều Diễm. Chúc bạn thành công!