Tái hiện hành trình Di sản áo dài Việt tại sân khấu Lễ thành lập Liên Chi hội Văn hóa Áo dài Đà Nẵng

ANTD.VN - Lễ thành lập Liên Chi hội Văn hóa Áo dài Đà Nẵng (thuộc Hiệp hội Văn hoá Áo dài Việt Nam) đã diễn ra với chủ đề “Áo dài Đà Nẵng – Hội tụ văn hóa, lan tỏa tinh hoa” tại sân khấu Áo dài show, TP Đà Nẵng mở ra không gian kết nối những người yêu áo dài, cùng gìn giữ và lan tỏa giá trị của trang phục truyền thống Việt Nam.

Đây là một trong những sự kiện văn hoá trọng điểm của các thành phố du lịch miền trung với sự tham gia của nhiều khách mời danh dự như: Bà Nguyễn Thị Vân Lan – Nguyên Uỷ viên Thường vụ thành ủy TP Đà Nẵng – Nguyên phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.Đà Nẵng; Bà Trần Thị Mẫn - PCT UBMTTQ Việt Nam TP.Đà Nẵng; Bà Nguyễn Thị Hội An – PGĐ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng; Bà Hồ Thị Thanh Lâm - Nguyên Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy - PCT thường trực UBND tỉnh Quảng Nam; Bà Nguyễn Thị Ái Vân – PCT UBMTTQ Việt Nam - TP Huế…

Nghi lễ công bố quyết định thành lập Liên Chi hội Văn hóa Áo dài Đà Nẵng

Về phía Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam có sự góp mặt của: Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm – PCT thường trực Hiệp hội Văn hoá Áo dài Việt Nam 2 cùng các lãnh đạo của Hiệp hội Áo dài Việt Nam tại khu vực miền Nam, khu vực miền Trung...

Không chỉ là lễ công bố thành lập tổ chức, chương trình được xây dựng như một ngày hội văn hóa nghệ thuật với sự chỉ đạo nghệ thuật của Thạc sĩ, Nhà thiết kế Nguyễn Lan Vy; Tổng Đạo diễn Phan Quý; Biên đạo Thanh Tiến cùng sự dẫn dắt của MC Ngọc Thành và Linh Kha.

Các đại biểu hào hứng phần khởi với quyết tâm thực hiện các hoạt động hướng đến bảo tồn và quảng bá trang phục truyền thống

Điểm nhấn là màn trình diễn áo dài với bộ sưu tập chủ đề Bắc – Trung – Nam, tái hiện những sắc thái văn hóa đặc trưng của từng vùng miền. Từ nét nền nã, thanh lịch của miền Bắc, dấu ấn văn hóa miền Trung đến vẻ phóng khoáng, rực rỡ của miền Nam, tất cả cùng hội tụ trong tà áo dài, tạo nên một bức tranh thống nhất về văn hóa Việt. Sau phần nghệ thuật, chương trình bước vào nghi lễ công bố quyết định thành lập Liên Chi hội Văn hóa Áo dài Đà Nẵng.

Sự ra đời của Liên Chi hội mở ra không gian để các nhà thiết kế, nghệ sĩ, người mẫu, những người hoạt động văn hóa và cộng đồng yêu áo dài kết nối, giao lưu, đồng thời thực hiện các hoạt động hướng đến bảo tồn và quảng bá trang phục truyền thống.

Tại Đà Nẵng – thành phố du lịch có sự kết nối rộng mở với du khách trong nước và quốc tế – áo dài cũng có thể trở thành một cầu nối để kể câu chuyện về văn hóa, con người và bản sắc Việt Nam.

Lễ thành lập Liên Chi hội Văn hóa Áo dài Đà Nẵng vì thế không chỉ đánh dấu sự ra đời của một tổ chức, mà còn mở đầu cho hành trình tập hợp những người cùng tình yêu với tà áo dài. Từ những sắc màu Bắc – Trung – Nam đến “Sắc màu di sản”, chương trình gửi gắm thông điệp: áo dài bắt nguồn từ truyền thống nhưng sức sống luôn hướng về tương lai.

Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp được thành lập theo Quyết định số 579/QĐ-BNV ngày 9 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Sứ mệnh của Hiệp hội là gìn giữ, tôn vinh, quảng bá, kế thừa di sản và phát huy những giá trị, nét đẹp của văn hóa áo dài Việt Nam, góp phần xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đồng thời đưa áo dài hiện diện gần gũi và đầy tự hào trong nhịp sống đương đại.

Nhằm đẩy mạnh các hoạt động văn hóa Áo dài tại thành phố Đà Nẵng, đồng thời xây dựng Hiệp hội ngày càng phát triển; Ban Thường vụ Hiệp hội thống nhất thành lập Liên Chi hội Văn hóa áo dài Việt Nam - Thành phố Đà Nẵng.