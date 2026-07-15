Diễn biến mới khiến giá vàng đảo chiều tăng mạnh

ANTD.VN - Sau 2 phiên đầu tuần giảm, giá vàng hôm nay đã đảo chiều tăng khá mạnh khi dữ liệu lạm phát ở Mỹ thấp hơn dự kiến đã xoa dịu nỗi lo tăng lãi suất.

Giá vàng trong nước bắt đầu nhích tăng từ chiều qua và tiếp tục tăng mạnh hơn trong phiên sáng nay. So với chốt phiên hôm qua, giá vàng SJC mở cửa sáng nay đã tăng thêm 1 triệu đồng mỗi lượng, lên mức 145,5 – 148,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Giá vàng nhẫn cũng diễn biến cùng chiều. Một số thương hiệu vàng nhẫn lớn sáng nay được niêm yết như sau: Nhẫn SJC999.9 144,5 – 148,0 triệu đồng/lượng; nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, nhẫn DOJI, nhẫn PNJ cùng niêm yết 143,5 – 147,5 triệu đồng/lượng; nhẫn Phú Quý 144,4 – 147,5 triệu đồng/lượng…

Thị trường vàng trút bỏ phần lớn gánh nặng khi kỳ vọng tăng lãi suất được xóa mờ

Trên thế giới, thị trường kim loại quý cũng đã đảo chiều vào thứ Ba. Vàng giao ngay tại Mỹ đã tăng 51,6 USD/ounce lên 4.051,7 USD/ounce khi chốt phiên. Tuy nhiên, kim loại quý này đã điều chỉnh nhẹ khi bước sang phiên châu Á, tính đến 10h15 theo giờ Việt Nam đang giao dịch quanh vùng 4.034 USD/ounce.

Diễn biến tích cực của vàng là nhờ dữ liệu lạm phát của Mỹ thấp hơn dự kiến, ​​mang đến cho các nhà giao dịch lý do cụ thể đầu tiên trong nhiều tuần để tin rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thể sẽ giảm bớt lập trường cứng rắn của mình.

Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tổng thể của nền kinh tế lớn nhất thế giới đã tăng 3,5% trong 12 tháng tính đến tháng 6 - giảm mạnh so với mức tăng 4,2% của tháng 5, trong khi CPI lõi không thay đổi so với tháng trước sau khi tăng 0,2% trong tháng 5.

Chỉ số lạm phát cốt lõi mới là điều quan trọng. Lạm phát chung có thể bị ảnh hưởng bởi giá năng lượng và thực phẩm; còn lạm phát cốt lõi là chỉ số mà Fed theo dõi khi quyết định xem chính sách tiền tệ có đủ thắt chặt hay không. Chỉ số lạm phát cốt lõi không đổi so với tháng trước không chỉ cho thấy lạm phát đang giảm mà còn làm suy yếu toàn bộ lý do để ngân hàng trung ương của quốc gia này thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa.

Đồng đô la Mỹ đã lập tức giảm sau khi dữ liệu được công bố, càng khiến vàng thỏi – vốn được định giá bằng USD - trở nên dễ mua hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác và tạo thêm động lực thúc đẩy giá vàng.

Con đường phía trước của vàng giờ đây phụ thuộc vào cuộc họp của Fed vào ngày 28-29 tháng 7. Với kỳ vọng tăng lãi suất vào tháng 7 gần như đã tan biến và khả năng tăng lãi suất vào tháng 9 giảm đi, gánh nặng đối với thị trường kim loại quý gần như đã được trút bỏ.