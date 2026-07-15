Mastercard và VPBank ra mắt tính năng “Theo dấu Carbon”

ANTD.VN - Mastercard công bố ra mắt sáng kiến Theo dấu Carbon (Carbon Calculator) tại Việt Nam, với VPBank là ngân hàng đầu tiên trên thị trường triển khai giải pháp này dành cho chủ thẻ tín dụng VPBank Mastercard.

Tính năng Theo dấu Carbon được tích hợp trực tiếp trên ứng dụng VPBank NEO

Theo báo cáo của PwC, 96% người tham gia khảo sát tại Việt Nam bày tỏ quan ngại về biến đổi khí hậu, trong khi 69% cho biết họ sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho các sản phẩm thân thiện với môi trường.

Những số liệu này phản ánh sự dịch chuyển rõ nét trong kỳ vọng của người tiêu dùng hướng đến chi tiêu có trách nhiệm, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với doanh nghiệp trong việc tích hợp các yếu tố phát triển bền vững vào sản phẩm, dịch vụ và chiến lược phát triển dài hạn.

Tính năng Theo dấu Carbon sử dụng phương pháp tính toán Åland Index của Doconomy, giúp chủ thẻ VPBank Mastercard ước tính lượng phát thải carbon từ các giao dịch chi tiêu hằng ngày. Được tích hợp trực tiếp trên ứng dụng VPBank NEO, giải pháp này chuyển đổi dữ liệu giao dịch thành các chỉ số dấu chân carbon trực quan, dễ hiểu.

Nhờ đó, khách hàng có thể chủ động giảm thiểu tác động đến môi trường và từng bước hình thành thói quen tiêu dùng bền vững.

Việc triển khai giải pháp Theo dấu Carbon thể hiện tầm nhìn chung của Mastercard và VPBank trong việc ứng dụng công nghệ để tạo thêm nhiều giá trị vượt trên khuôn khổ của các giao dịch tài chính thông thường. Qua đó, hai doanh nghiệp cùng minh chứng cách ngân hàng số hỗ trợ người tiêu dùng đưa ra các quyết định chi tiêu thông minh, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức về môi trường tại Việt Nam.

Ông Sharad Jain, Giám đốc Quốc gia Mastercard tại Việt Nam, Lào và Campuchia, cho biết: “Thông qua hợp tác với VPBank triển khai giải pháp Theo dấu Carbon tại Việt Nam, Mastercard đang tận dụng sức mạnh của mạng lưới đối tác để mang đến cho người tiêu dùng những thông tin thiết thực về tác động của các khoản chi tiêu hằng ngày đến môi trường, từ đó đưa ra những quyết định chi tiêu có trách nhiệm hơn. Hợp tác này thể hiện cam kết của Mastercard trong việc ứng dụng công nghệ để kiến tạo những giá trị bền vững cho con người, cộng đồng và môi trường”.

Đại diện Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, chia sẻ: “Đây là minh chứng cho cam kết của ngân hàng trong việc không ngừng đổi mới để mang những giải pháp thiết thực tới khách hàng thông qua hệ sinh thái ngân hàng số của chúng tôi”.

Việc triển khai tính năng Theo dấu Carbon là một phần trong cam kết lâu dài của Mastercard nhằm thúc đẩy nền kinh tế số bền vững.

Bên cạnh giải pháp này, Mastercard còn triển khai nhiều sáng kiến hướng tới mục tiêu giảm tác động đến môi trường, tiêu biểu như Priceless Planet Coalition – liên minh quy tụ doanh nghiệp và các tổ chức môi trường nhằm phục hồi 100 triệu cây xanh trên toàn cầu, hay Digital First Card Program – chương trình ưu tiên phát hành thẻ thanh toán số thay vì thẻ vật lý, góp phần giảm nhu cầu sản xuất và phát hành thẻ nhựa, đồng thời mang đến trải nghiệm thanh toán liền mạch và bảo mật cho người dùng.

Thông qua việc kết hợp hài hòa giữa công nghệ, đổi mới sáng tạo cùng mạng lưới đối tác rộng khắp, Mastercard đang từng bước xây dựng một hệ sinh thái thanh toán toàn diện - vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, vừa hỗ trợ người tiêu dùng và doanh nghiệp đưa ra những lựa chọn bền vững hơn.