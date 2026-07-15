Loạt ngân hàng "chi đậm" tiền để trả cổ tức cho cổ đông

ANTD.VN - Dự kiến hơn 10 ngân hàng sẽ chi tổng cộng hơn 48.000 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận năm 2025 để trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông.

Mới đây nhất, đồng loạt 3 “ông lớn” ngân hàng quốc doanh là BIDV (BID), Vietcombank (VCB) và VietinBank (CTG) đã cùng công bố Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt.

Theo Nghị quyết, cả hai ngân hàng đều triển khai phương án chi trả cổ tức sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 với tỷ lệ thực hiện 4,5%. Điều này có nghĩa mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu ngân hàng sẽ được nhận 450 đồng tiền mặt.

Thời gian thanh toán cổ tức của BIDV dự kiến là ngày 20/8/2026, trong khi của Vietcombank và VietinBank đều dự kiến vào 27/08. BIDV chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức ngày 20/7, 2 ngân hàng còn lại vào ngày 24/07.

Tại Vietcombank, ngân hàng hiện có hơn 8,36 tỷ cổ phiếu đang lưu hành. Với mức chi trả trên, ngân hàng này dự kiến chi khoảng 3.760 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông.

Trong khi đó, VietinBank có gần 7,77 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, tương đương số tiền chi trả cổ tức khoảng 3.495 tỷ đồng. BIDV có 7,28 tỷ cổ phiếu lưu hành, mức cổ tức tiền mặt chi trả là 3.276 tỷ đồng.

Về cơ cấu cổ đông, Ngân hàng Nhà nước hiện đang là cổ đông chi phối tại cả 3 ngân hàng với tỷ lệ khoảng 79,56% vốn điều lệ tại BIDV; 74,8% tại Vietcombank và 64,46% tại VietinBank.

Cổ đông ngân hàng liên tiếp nhận cổ tức tiền mặt sau nhiều năm chỉ được chia cổ phiếu

Theo ghi nhận, ngoài 3 “ông lớn” nêu trên, trước đó hàng loạt nhà băng cũng công bố việc chi trả cổ tức tiền mặt trong năm nay.

Dẫn đầu về quy mô chi trả cổ tức tiền mặt là LPBank với việc dành tới gần 9.000 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt năm 2025 theo tỷ lệ 30%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 3.000 đồng. Ngân hàng đã chốt danh sách cổ đông vào 15/5/2026 và thực hiện thanh toán vào 25/5/2026. Đây là mức cổ tức tiền mặt cao nhất trong lịch sử LPBank, đồng thời là mức chi trả lớn nhất trong ngành ngân hàng năm nay.

MB cũng dự kiến chi khoảng 8.055 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông là 10/7/2026, thời gian thanh toán dự kiến vào 17/7/2026. Ngoài cổ tức tiền mặt, MB còn phát hành hơn 1,2 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 15%.

Techcombank cũng dành hơn 4.960 tỷ đồng trả cổ tức tiền mặt theo tỷ lệ 7%. Ngân hàng đã chốt danh sách cổ đông vào 20/5/2026 và hoàn tất thanh toán vào 10/6/2026.

Tại VPBank, ngân hàng cũng chi hơn 4.000 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 5%, đã thực hiện thanh toán vào 23/5/2026. Song song đó, nhà băng này cũng thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ hơn 26%, qua đó nâng vốn điều lệ từ 79.339 tỷ đồng lên 100.000 tỷ đồng.

ACB cũng đã chi trả gần 3.600 tỷ đồng cổ tức tiền mặt theo tỷ lệ 7% vào 23/6/2026. Ngân hàng này cũng phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 13%, nâng tổng giá trị phân phối lợi nhuận năm 2025 lên hơn 10.000 tỷ đồng.

Tương tự, VIB cũng đã thực hiện chi trả cổ tức tiền mặt với lệ 9%, tương đương mức chi hơn 3.000 tỷ đồng; đồng thời triển khai phương án phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 9,5%.

Hai nhà băng khác cũng dự kiến chia cổ tức tiền mặt nhưng chưa công bố ngày chốt danh sách cổ đông là SHB và TPBank. Trong đó, SHB chi trả cổ tức 16%, trong đó 6% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu. Theo đó, ngân hàng này dự kiến chi khoảng 3.206 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này. TPBank dự kiến chia cổ tức 20%, trong đó 5% tiền mặt và 15% cổ phiếu.

Việc các ngân hàng tiếp tục mạnh tay trả cổ tức tiền mặt là một niềm an ủi lớn đối với các cổ đông ngân hàng sau nhiều năm nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Cách đây vài năm, các nhà băng mỗi năm đều lên kế hoạch phát hành hàng trăm đến hàng tỷ cổ phiếu để tăng vốn, dưới dạng chia thưởng. Điều này khiến cổ phiếu trên sàn bị pha loãng, nhiều nhà đầu tư cảm thấy không có nhiều lợi ích khi nắm giữ cổ phiếu ngân hàng.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh các ngân hàng liên tục công bố lợi nhuận khủng thì việc trả cổ tức tiền mặt là điều cần thiết nhằm củng cố niềm tin từ nhà đầu tư, khiến việc huy động vốn trong tương lai dễ hơn.