Hà Nội yêu cầu duy trì mức tồn kho xăng dầu tối thiểu phải đủ 7-10 ngày tiêu thụ

ANTD.VN - Với tổng nhu cầu tiêu thụ xăng dầu của Hà Nội vào khoảng 3.000 m³/ngày, thành phố yêu cầu toàn hệ thống phải duy trì mức tồn kho tối thiểu tương đương 7 đến 10 ngày tiêu thụ…

Hà Nội phê duyệt phương án bảo đảm nguồn cung xăng dầu trên địa bàn (Ảnh minh họa)

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu vừa ký ban hành Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 14/7/2026 về việc phê duyệt Phương án bảo đảm nguồn cung xăng dầu trên địa bàn thành phố.

Theo kế hoạch này, trong điều kiện thị trường vận hành ổn định, tổng nhu cầu tiêu thụ xăng dầu của Hà Nội được duy trì ở mức khoảng 3.000 m³/ngày và được bảo đảm bởi hệ thống thương nhân đầu mối, trong đó Petrolimex Hà Nội giữ vai trò trục nguồn chính với sản lượng khoảng 1.800 - 2.300 m³/ngày.

Toàn hệ thống phải duy trì mức tồn kho tối thiểu tương đương 7 đến 10 ngày tiêu thụ, tương ứng khoảng 21.000 - 30.000 m³, trong đó khu vực nội thành phố (nội đô) phải bảo đảm tối thiểu 5 ngày tiêu thụ.

Đối với tình huống đặc biệt nghiêm trọng, phát sinh khi xảy ra gián đoạn nguồn nhập khẩu, suy giảm mạnh sản lượng từ các nhà máy lọc dầu, thiên tai hoặc sự kiện bất thường gây ảnh hưởng diện rộng, dẫn đến tổng nguồn cung giảm trên 30% nhu cầu.

Khi xảy ra tình huống này, Sở Công Thương tham mưu UBND Thành phố chuyển sang cơ chế điều hành tập trung; thiết lập cơ chế điều phối toàn bộ nguồn xăng dầu trên địa bàn; tổ chức tổng hợp, kiểm soát toàn bộ lượng tồn kho tại các kho, doanh nghiệp đầu mối, doanh nghiệp phân phối và hệ thống bán lẻ.

Kế hoạch của UBND TP Hà Nội cũng nêu rõ, trong tình huống đặc biệt nghiêm trọng nói trên, toàn bộ nguồn hàng tại 03 kho của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam gồm Tổng kho xăng dầu Đức Giang, Kho xăng dầu Đỗ Xá, Kho xăng dầu Nam Phong được huy động tối đa...

Hệ thống 453 cửa hàng bán lẻ được đặt dưới chế độ kiểm soát chặt chẽ; trường hợp cần thiết áp dụng phương thức bán theo hạn mức để tránh đầu cơ và tích trữ.

Bên cạnh đó, thiết lập cơ chế cảnh báo sớm khi xuất hiện các dấu hiệu: tồn kho giảm xuống dưới mức an toàn; số cửa hàng ngừng bán tăng đột biến; doanh nghiệp giảm mạnh sản lượng cung ứng; thời gian giao hàng kéo dài; xuất hiện hiện tượng mua gom, tích trữ bất thường; hoặc có diễn biến bất thường về giá bán, chiết khấu, phản ánh của người dân và doanh nghiệp.