Giá vàng giảm sáng đầu tuần, thị trường xuất hiện biến số mới

ANTD.VN - Làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào AI có thể khiến lạm phát tăng và dai dẳng hơn. Điều này sẽ ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ các ngân hàng trung ương, tạo nên một biến số mới chi phối giá vàng.

Giá vàng sáng đầu tuần đã không thể duy trì đà phục hồi vào các phiên cuối tuần trước. Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, vàng miếng SJC trong nước được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) và các doanh nghiệp điều chỉnh giảm 1 triệu đồng mỗi lượng so với chốt phiên cuối tuần trước, xuống 145,9 – 148,9 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Giá vàng nhẫn cũng giảm thêm từ 800 nghìn cho đến 1 triệu đồng mỗi lượng. Theo đó, một số thương hiệu vàng nhẫn phổ biến đang giao dịch như sau: Nhẫn SJC 999.9 144,9 – 148,4 triệu đồng/lượng; nhẫn DOJI và Bảo Tín Minh Châu 144 – 148 triệu đồng/lượng; nhẫn Phú Quý 144,5 – 148 triệu đồng/lượng.

﻿ Các nhân tố ảnh hưởng đến giá vàng ngày càng đa dạng, phức tạp

Trên thế giới, tính đến 9h45 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay đã giảm khoảng 48 USD mỗi ounce so với cuối tuần trước, hiện đang giao dịch quanh 4.072 USD/ounce.

Giá vàng quốc tế đang theo dõi chặt chẽ các tín hiệu ảnh hưởng đến việc điều hành lãi suất của các ngân hàng trung ương, đặc biệt là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Một thông tin mới từ Fed vừa đưa ra đã mở ra một góc nhìn khác về triển vọng lạm phát cũng như chính sách tiền tệ trong thời gian tới.

Tại hội thảo về thanh khoản thị trường ở New York ngày 9/7, Chủ tịch Fed New York John Williams cho biết điều ông quan tâm nhất hiện nay không còn là thuế quan hay giá năng lượng mà là nhu cầu do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra. Phát biểu này cho thấy Fed bắt đầu xem AI là một nguồn áp lực lạm phát mới có thể kéo dài hơn so với nhiều cú sốc truyền thống.

Theo ông John Williams, nếu làn sóng đầu tư AI tiếp tục tạo ra "một cú hích kéo dài khiến cầu vượt cung", Fed sẽ phải có phản ứng phù hợp. Ông cũng cho biết lạm phát của nhóm hàng hóa cốt lõi đã bắt đầu chịu tác động từ những áp lực tăng giá liên quan đến AI.

Cụm từ "áp lực tăng giá liên quan đến AI" cũng xuất hiện trong biên bản cuộc họp FOMC tháng 6 công bố ngày 8/7. Điều này cho thấy AI đã bắt đầu được đưa vào các cuộc thảo luận chính thức về triển vọng lạm phát và chính sách tiền tệ.

Ông Williams cũng đưa ra một ngưỡng theo dõi đáng chú ý: nếu chỉ số PCE lõi tăng trên 0,2% mỗi tháng trong nửa cuối năm 2026, đó sẽ là tín hiệu cho thấy lạm phát đang dai dẳng hơn dự báo. Hiện PCE lõi vẫn ở mức 3,4% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn đáng kể mục tiêu 2% của Fed.

Khác với tác động từ thuế quan hay giá năng lượng vốn có thể giảm khi chính sách hoặc nguồn cung thay đổi, làn sóng đầu tư AI chưa cho thấy dấu hiệu chững lại. Các khoản đầu tư khổng lồ vào AI kéo theo nhu cầu lớn về điện năng, trung tâm dữ liệu, chip bán dẫn, hệ thống làm mát và xây dựng.

Khi nhiều doanh nghiệp cùng mở rộng đầu tư trong thời gian ngắn, nhu cầu đối với các yếu tố đầu vào có thể tăng nhanh hơn khả năng mở rộng nguồn cung. Giá của điện, vật liệu, thiết bị và nhân lực kỹ thuật vì vậy có nguy cơ tăng lên, tạo áp lực lan sang nhiều lĩnh vực khác của nền kinh tế.

Đây là lý do nhiều chuyên gia cho rằng AI có thể trở thành một động lực lạm phát mang tính cấu trúc. Ngay cả khi lãi suất duy trì ở mức cao, các tập đoàn công nghệ lớn vẫn có khả năng tiếp tục đầu tư nhờ dòng tiền dồi dào thay vì phụ thuộc chủ yếu vào vốn vay. Điều đó đồng nghĩa việc tăng lãi suất có thể làm chậm nhu cầu, nhưng chưa chắc đủ để xóa bỏ áp lực lạm phát xuất phát từ làn sóng đầu tư AI.

Hiện thị trường đang theo dõi là liệu làn sóng đầu tư vào AI có đủ lớn để buộc Fed duy trì mặt bằng lãi suất cao lâu hơn dự kiến. Nếu kịch bản đó xảy ra, AI có thể trở thành một trong những biến số mới chi phối diễn biến của thị trường vàng trong thời gian tới.