Không khí lạnh cường độ mạnh đang tràn về, Bắc bộ nhiều nơi chuyển rét từ đêm 4-10

Ở Bắc bộ có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ phổ biến 26-29 độ C.

Khoảng chiều tối và đêm mai 4/10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở khu vực Đông Bắc bộ và Thanh Hóa từ đêm 4/10 trời chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 19-22 độ C, vùng núi cao 14-17 độ C.

Không khí lạnh cường độ mạnh đang tràn về, Bắc bộ có mưa giông từ tối mai, nhiều nơi trời lạnh đột ngột

Khu vực Hà Nội từ gần sáng ngày 5/10 ảnh hưởng đến khu vực Hà Nội. Từ đêm 4/10 đến sáng 5/10 có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to; từ gần sáng ngày 5/10 trời chuyển lạnh.

Từ khoảng gần sáng và sáng 5/10, ở vịnh Bắc bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2,0-3,0m; biển động mạnh.

Từ ngày 5/10, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2,0-4,0m; biển động mạnh.

Từ ngày 6/10, vùng gió mạnh mở rộng ra khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa).

Từ ngày 4/10 đến sáng 5/10, ở Bắc bộ có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Đêm 4/10 đến ngày 6/10, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa giông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.