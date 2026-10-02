Không khí lạnh cường độ mạnh tràn về, nhiều nơi ở Bắc bộ trời rét và lạnh

ANTD.VN -Đợt không khí lạnh cường độ mạnh tràn về Bắc bộ từ cuối tuần này khiến nền nhiệt trong khu vực giảm sâu, nhiều nơi trời lạnh, về đêm và sáng trời rét.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, khoảng chiều tối, đêm 4/10 và rạng sáng 5/10, một đợt không khí lạnh cường độ khá mạnh sẽ tràn xuống miền Bắc nước ta.

Dưới tác động của không khí lạnh, ở miền Bắc, từ chiều, đêm 4/10 và trưa 5/10 sẽ xảy ra mưa vừa, có nơi mưa to và giông. Tại miền Trung, khu vực từ Thanh Hóa - Quảng Trị từ đêm 4 – 6/10, có mưa rào và rải rác có giông, có nơi mưa to; với khu vực Huế và duyên hải Nam Trung bộ từ khoảng ngày 6 – 10/10, có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to.

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ tại miền Bắc sẽ giảm 8 - 10 độ C, các nơi ảnh hưởng rõ rệt nhất là khu vực phía đông Bắc bộ. Trong các ngày 5 – 6/10, các tỉnh miền Bắc đêm và sáng trời lạnh; vùng núi, đêm và sáng trời rét. Cạnh đó, không khí lạnh tràn về có khả năng gây tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Một đợt không khí lạnh cường độ khá mạnh sẽ tràn về Bắc bộ vào cuối tuần này, nhiều nơi trở lạnh và rét

Tại thủ đô Hà Nội, trong ngày 4/10 nhiệt độ cao nhất là 27 độ C, thấp nhất 22 độ C, những ngày sau đó, nhiệt độ thấp nhất duy trì khoảng 21 - 22 độ C.

Theo cơ quan khí tượng, trong tháng 10, nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5 - 1,5 độ C, có nơi cao hơn.

Tổng lượng mưa tại khu vực vùng núi Bắc bộ phổ biến cao hơn từ 5 - 20% so với trung bình nhiều năm, các khu vực còn lại của Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa - Huế phổ biến thấp hơn từ 20 - 40%; duyên hải Nam Trung bộ, cao nguyên Trung bộ và Nam bộ thấp hơn 5 - 20% so với cùng kỳ.

Bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông thấp hơn trung bình nhiều năm, tuy nhiên, không loại trừ khả năng ảnh hưởng đất liền Việt Nam (trung bình nhiều năm: bão, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông là 2 cơn, trong đó đổ bộ đất liền Việt Nam 0,8 cơn).

Trong thời kỳ dự báo, mưa lớn diện rộng vẫn có khả năng xuất hiện và tập trung nhiều hơn ở khu vực Trung bộ. Không khí lạnh tiếp tục xảy ra và có khả năng ảnh hưởng đến Bắc bộ và Trung bộ.