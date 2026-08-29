Gần 1,7 triệu người dân Thủ đô đã được khám sức khỏe định kỳ miễn phí, tháng 10-11 tiếp tục triển khai

ANTD.VN - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương cho biết, lũy tích từ đầu năm đến nay, toàn thành phố đã khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho gần 1,7 triệu người. Trong tháng 9 tới tháng 11, thành phố sẽ tiếp tục triển khai…

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương thông tin đến báo chí

Thông tin đến báo chí về tiến độ và kết quả việc triển khai công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân Thủ đô theo Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương cho biết, mục tiêu của thành phố là triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ này.

Theo đó, đảm bảo khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân trên địa bàn thành phố theo lộ trình và đối tượng ưu tiên; đồng thời chủ động phát hiện, dự phòng, tư vấn, quản lý và điều trị sớm bệnh tật, giảm gánh nặng bệnh tật và chi phí y tế cho người dân; tạo lập, cập nhật dữ liệu phục vụ quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời.

Hà Nội cũng phấn đấu đạt 100% người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 01 lần, được lập hồ sơ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời ngay trong năm 2026.

Về tiến độ, từ ngày 1-7-2026, toàn thành phố triển khai đồng loạt công tác khám sức khỏe định kỳ cho người dân sinh sống trên địa bàn thường trú hoặc tạm trú từ 12 tháng trở lên có xác nhận qua VNeID.

Cụ thể, từ tháng 7 đến tháng 9 tập trung khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc nhóm 1, nhóm 5, khám theo lộ trình ưu tiên đối với nhóm 1 và trẻ em dưới 6 tuổi;

Từ 20-8 đến 4-9, khám sức khỏe đầu năm học cho trẻ em mầm non và học sinh trong các cấp cơ sở giáo dục phổ thông (nhóm 2);

Từ tháng 10 đến hết tháng 11-2026 tiếp tục khám sức khỏe cho các đối tượng và khám sàng lọc cho người dân đăng ký khám sàng lọc.

“Kết quả khám lũy tích từ ngày 1/1/2026 đến hết ngày 26/8/2026 đạt được gần 1,7 triệu người. Số hồ sơ sức khỏe cập nhật thành công trên Cổng Bộ Y tế là 565.242, đứng đầu cả nước. Tỷ lệ cập nhật hồ sơ sức khỏe của Hà Nội trên Cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế đạt 6,6%, đứng thứ 10/34 tỉnh, thành phố” – ông Vũ Cao Cương thông tin.

Người dân được hướng dẫn khám sức khoẻ miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa

Cùng với chương trình khám sức khỏe miễn phí cho người dân, năng lực hệ thống y tế cơ sở của thành phố cũng được nâng cao, hướng tới mục tiêu mọi người dân được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu, công bằng và chất lượng.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương cho biết, thành phố đã tập trung củng cố, nâng cao năng lực trạm y tế cấp xã về tổ chức bộ máy, nhân lực, cơ sở vật chất, thuốc, trang thiết bị và năng lực chuyên môn; bảo đảm cung ứng các dịch vụ thiết yếu về phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh và quản lý sức khỏe người dân.

Ngoài ra, để phát triển hệ thống khám, chữa bệnh từ xa (Telehealth), ngày 21-8, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 4434/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án xây dựng và vận hành hệ thống khám, chữa bệnh từ xa (Telehealth) của thành phố. Qua đó đưa các dịch vụ chẩn đoán, điều trị chuyên sâu và chuyên môn kỹ thuật của các chuyên gia đầu ngành đến gần hơn với người dân ngay tại tuyến y tế cơ sở…