Công viên Thống Nhất “nóng” trước giờ bắn pháo hoa

ANTD.VN - Nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2026), là một trong năm điểm bắn pháo hoa quy mô được UBND TP Hà Nội phê duyệt, Công viên Thống Nhất là điểm đến thu hút sự chú ý đặc biệt của đông đảo người dân và du khách.

Người dân ngồi dọc khu vực hồ Bảy Mẫu.

Ghi nhận của PV An ninh Thủ đô, từ 18h, không khí xung quanh Công viên Thống Nhất bắt đầu tăng nhiệt. Dòng người và phương tiện từ các tuyến đường huyết mạch như Lê Duẩn, Đại Cồ Việt, Trần Nhân Tông… dồn về ngày một đông.

Sự hào hứng hiện rõ trên từng nét mặt, từ trẻ nhỏ được bố mẹ cõng trên vai, các nhóm bạn trẻ tay trong tay, đến những cặp đôi tay trong tay ghi lại những bức hình ấn tượng nhất.

Sự hào hứng thể hiện rõ trên gương mặt mỗi người.

Xungh hồ Bảy Mẫu, hay các cổng vào công viên, nhiều người chủ động mang thảm, ghế gấp cùng đồ ăn nhẹ để giữ vị trí đẹp. Ai nấy đều trò chuyện vui vẻ, lưu giữ khoảnh khắc kỷ niệm bên người thân.

Có mặt từ 18h30, anh Phạm Hùng Anh Minh (phường Bạch Mai) chia sẻ: "Năm nào, tôi cũng ra đây xem pháo hoa, nhưng không khí năm nay thực sự rất đặc biệt. Nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay, trong lòng trào dâng niềm tự hào khó tả”.

Bạn Nguyễn Đình Đạt (sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông) cũng trải thảm picnic ngồi chờ từ 18h: "Tôi thấy lực lượng Công an, cứu hỏa, y tế… túc trực dày đặc xung quanh bờ hồ, mọi người đều cảm thấy rất yên tâm”.

Mẹ con chị Huyền Anh rất háo hức.

Ba mẹ con chị Huyền Anh (Láng Hạ, Hà Nội) có mặt tại khu vực trước giờ bắn pháo hoa từ 19h với tâm trạng hào hứng, vui tươi. Chị cho biết, cả gia đình đã chủ động sắp xếp công việc, đưa các con ra ngoài từ sớm để hòa mình vào không khí rộn ràng của ngày lễ.

“Các con tôi rất háo hức, cứ liên tục hỏi bao giờ đến giờ bắn pháo hoa. Với gia đình, đây không chỉ là dịp để các con được vui chơi, ngắm pháo hoa mà còn là cơ hội để cảm nhận rõ hơn không khí của một ngày lễ lớn, thấy Hà Nội thật đẹp và mọi người cùng chung niềm vui”, chị Huyền Anh chia sẻ.

Theo chị, dù phải chờ đợi khá lâu, nhưng không khí đông vui, náo nhiệt cùng những sắc cờ rực rỡ trên các tuyến phố khiến ba mẹ con càng thêm phấn khởi.

Nhìn dòng người cùng nhau xuống phố, ai cũng vui vẻ, chị Huyền Anh cảm nhận rõ tinh thần gắn kết và tình yêu dành cho Hà Nội, cho đất nước. Những khoảnh khắc như thế này rất đáng nhớ.

Nhiều người bán đồ chơi trong Công viên Thống Nhất.

Sự xuất hiện của các dịch vụ bán đồ chơi, bóng bay phát sáng, nước giải khát... xung quanh khu vực càng khiến "bức tranh" ngày hội thêm sống động.

Nhằm phục vụ người dân, Công an TP Hà Nội đã lập rào chắn, hướng dẫn dòng xe từ các nút giao lớn, đồng thời quy hoạch các bãi gửi xe tạm thời. Lực lượng chức năng liên tục tuần tra, nhắc nhở người dân tuân thủ quy định an toàn, bảo vệ tài sản và không chen lấn xô đẩy.

Tuyến đường ven hồ hướng về Đảo Dừa được phong tỏa nghiêm ngặt.

Trái ngược với bầu không khí náo nhiệt bên ngoài rào chắn, tại Đảo Dừa – dải đất nằm giữa lòng hồ Bảy Mẫu, công tác chuẩn bị lại diễn ra hết sức nghiêm cẩn. Đây chính là trận địa pháo hoa trung tâm, nơi đặt các giàn pháo.

Toàn bộ tuyến đường ven hồ hướng về Đảo Dừa được phong tỏa nghiêm ngặt, cách ly hoàn toàn với khu vực thưởng lãm để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân.

Còn bà Trần Thị Bích Ngà (Hà Nội) thì lại rất ấn tượng với sự ngăn nắp của điểm bắn: "Người đổ về đông như biển nhưng lực lượng chức năng phân luồng rất nề nếp. Tuyến đường phong tỏa quanh hồ giúp người đi bộ thưởng lãm an toàn, văn minh".