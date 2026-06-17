Thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Vành đai 5 vùng Thủ đô

ANTD.VN - Theo đề xuất của đơn vị tư vấn, dự án Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội có điểm đầu tại Km0 thuộc địa phận xã Yên Bài (Hà Nội), đi qua 7 tỉnh/ thành phố, tạo thành tuyến khép kín.

Hướng tuyến đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô theo đề xuất ban đầu của tư vấn

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1082/QĐ-TTg ngày 16/6/2026 thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Theo quyết định này, Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Phó Chủ tịch Hội đồng gồm: Thứ trưởng Bộ Tài chính; Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Các ủy viên Hội đồng gồm lãnh đạo một số Bộ ngành và lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Phú Thọ.

Bộ Xây dựng là Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định nhà nước.

Hội đồng có trách nhiệm hoàn thiện Báo cáo thẩm định theo quy định, trong đó phải khẳng định rõ hồ sơ Dự án đủ điều kiện hay chưa đủ điều kiện để Chính phủ trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư Dự án.

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô là dự án quan trọng quốc gia. Theo đề xuất của tư vấn, dự án có điểm đầu tại Km0 (tương ứng Km 367+100 đường Hồ Chí Minh), thuộc địa phận xã Yên Bài, thành phố Hà Nội; điểm cuối trùng với điểm đầu, tạo thành tuyến khép kín.

Tổng chiều dài tuyến khoảng 340km (không bao gồm 33km đi trùng với cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên và cao tốc Hà Nội - Lào Cai).

Tuyến đi qua địa bàn 7 địa phương gồm: Thành phố Hà Nội (51km), Ninh Bình (36km), Hưng Yên (27km), thành phố Hải Phòng (63km), Bắc Ninh (49km), Thái Nguyên (36km) và Phú Thọ (78km).

Về quy mô đầu tư, tuyến chính cao tốc được đề xuất xây dựng theo quy mô 6 làn xe theo quy hoạch; riêng đoạn qua Thái Nguyên (từ Km 248+124 đến cao tốc CT.07) quy mô 4 làn xe; tốc độ thiết kế 100-120km/h.