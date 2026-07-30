Từ đầu tháng 8/2026, những chính sách mới nổi bật nào bắt đầu được áp dụng?

ANTD.VN - Không đeo rọ mõm cho chó khi đưa ra nơi công cộng bị phạt tới 2 triệu đồng, đồng thời áp dụng quy định mới về học liên thông… là những chính sách có hiệu lực từ tháng 8 tới.

Nghị định 204/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2026.

Theo đó, mức phạt tiền từ 1-2 triệu đồng được áp dụng với một trong các hành vi: Không tiêm phòng vắc-xin phòng bệnh dại cho động vật bắt buộc phải tiêm phòng; Không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng.

Như vậy, từ ngày 1/8/2026 hành vi không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng có thể bị phạt tới 2 triệu đồng.

Mức phạt tiền trên được áp dụng đối với một hành vi vi phạm do cá nhân thực hiện. Tổ chức có cùng hành vi vi phạm thì mức phạt tiền gấp 2 lần cá nhân.

Thông tư 52/2026/TT-BGDĐT quy định về liên thông giữa trung học nghề, trung cấp, cao đẳng và đại học có hiệu lực từ ngày 15/8/2026. So với quy định trước đây, việc học liên thông từ ngày 15/8/2026 có một số thay đổi đáng chú ý.

Đó là, Thông tư 52/2026/TT-BGDĐT thiết lập quy định chung về liên thông giữa 4 trình độ gồm trung học nghề, trung cấp, cao đẳng và đại học. Việc liên thông được thực hiện theo 2 hình thức:

Liên thông giữa các trình độ đào tạo, theo đó người học sử dụng kết quả đã tích lũy để tiếp tục học ở trình độ khác; Liên thông trong cùng trình độ đào tạo.

Như vậy, liên thông không chỉ là học từ trình độ thấp lên trình độ cao hơn mà còn bao gồm việc chuyển tiếp giữa các chương trình trong cùng trình độ đào tạo.

Ngoài ra, Thông tư 52/2026/TT-BGDĐT không quy định một khoảng thời gian học liên thông chung. Cơ sở giáo dục xác định lộ trình học tập của từng người dựa trên kết quả học tập được công nhận, tín chỉ được chuyển đổi và khối lượng học tập còn phải hoàn thành…

Nghị định 218/2026/NĐ-CP về hoạt động vận tải đường bộ trong đó sửa đổi quy định về hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô có hiệu lực thi hành từ 10/8/2026.

Theo đó, hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, bằng xe bốn bánh có gắn động cơ gồm: Bản chính hoặc biểu mẫu điện tử của giấy đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh theo mẫu; Bản sao hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc hoặc dữ liệu điện tử của văn bằng, chứng chỉ của người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải đối với đơn vị kinh doanh vận tải theo quy định;

Văn bản hoặc tài liệu chứng minh kinh nghiệm làm việc tại đơn vị kinh doanh vận tải tối thiểu từ 3 năm trở lên đối với đơn vị kinh doanh vận tải; Bản chính hoặc bản sao hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc hoặc bản chính hoặc dữ liệu điện tử của Quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ bộ phận quản lý an toàn của đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, bằng xe bốn bánh có gắn động cơ;

Bản chính hoặc bản sao hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc hoặc bản chính hoặc dữ liệu điện tử của Quyết định giao nhiệm vụ đối với người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải.