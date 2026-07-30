Công ty FUTA bị cảnh báo vì liên tục chậm tiến độ trạm dừng nghỉ cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây

ANTD.VN -Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản cảnh báo Công ty TNHH Trạm dừng nghỉ FUTA do chậm tiến độ thi công trạm dừng nghỉ trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, dù đã nhiều lần đôn đốc, yêu cầu chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ, dự án trạm dừng nghỉ Km47+500 trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây vẫn thi công ì ạch. Gần đây nhất, ngày 7/7, Cục đã ban hành văn bản cảnh báo về tình trạng chậm tiến độ.

Tuy nhiên, kiểm tra hiện trường ngày 13/7 cho thấy nhiều hạng mục vẫn "đứng yên", đồng thời tồn tại hàng loạt bất cập trong công tác bảo đảm ATGT.

Không chỉ chậm tiến độ, chủ đầu tư còn bị Cục Đường bộ Việt Nam phê bình vì chưa thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm ATGT.

Tại khu vực thi công, nhiều vị trí thiếu cọc tiêu, dây phản quang, đèn cảnh báo ban đêm, biển chỉ dẫn và lực lượng cảnh giới tại đường dẫn vào trạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho phương tiện lưu thông.

Tuyến cao tốc Phan Thiết- Dầu Giây

Đáng chú ý, hàng rào khu vực trạm bên trái tuyến vẫn chưa được khép kín, làm gia tăng nguy cơ gia súc và phương tiện xâm nhập vào cao tốc.

Trước những tồn tại trên, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu chủ đầu tư huy động tối đa nhân lực, thiết bị, vật tư và nguồn lực tài chính, tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp để bù tiến độ; đồng thời khẩn trương hoàn thiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông theo yêu cầu của Khu Quản lý đường bộ IV. Cơ quan này cũng nhấn mạnh chủ đầu tư sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu tiếp tục không đáp ứng các mốc tiến độ đã cam kết.

Được biết, liên danh Futabuslines - Thành Hiệp Phát hiện là nhà đầu tư 5 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ đầu tháng 6/2026, Cục Đường bộ Việt Nam xác định 4/5 dự án của liên danh này không đạt tiến độ theo hợp đồng.

Khi đó, Cục yêu cầu nhà đầu tư khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc, tập trung nguồn lực hoàn thành các hạng mục dịch vụ công thiết yếu để đưa vào khai thác và hoàn thành toàn bộ các trạm dừng nghỉ trong năm 2026. Cục Đường bộ Việt Nam cho biết sẽ căn cứ kết quả triển khai thực tế để xem xét áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp đối với nhà đầu tư nếu tiếp tục chậm trễ.