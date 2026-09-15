Để thiếu cục bộ hơn 3,9 triệu sách giáo khoa, Bộ GD-ĐT nhận trách nhiệm

ANTD.VN - Ngày 15-9, Bộ GD-ĐT thông tin về tình hình thực tế và việc xử lý các trường hợp thiếu sách giáo khoa năm học 2026-2027 với thống kê cả nước còn thiếu hơn 3,9 triệu cuốn.

Phụ huynh, học sinh một số địa phương vẫn đang tìm mua sách giáo khoa.

Ngày 15-9, Bộ GD-ĐT thông tin về tình hình thực tế và việc xử lý các trường hợp thiếu sách giáo khoa năm học 2026-2027 đến thời điểm này.

Bộ GD-ĐT đã tổ chức họp trực tuyến với Sở GD-ĐT của 34 tỉnh, thành phố chiều 14-9 để rà soát, chỉ đạo xử lý tình trạng thiếu SGK.

Theo số liệu tổng hợp, xác nhận đến 18 giờ ngày 14-9, các địa phương còn thiếu 3.916.370 cuốn SGK. Bộ đã chỉ đạo NXBGD tiếp tục điều chuyển, cung ứng bổ sung ngay trong ngày 15-9; ưu tiên xử lý các trường hợp học sinh chưa có sách hoặc còn thiếu nhiều đầu sách, nhất là tại các trường nội trú ở địa bàn biên giới, trường ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện khó khăn và học sinh thuộc diện được hỗ trợ, cấp hoặc cho mượn SGK.



Bộ yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, cập nhật, báo cáo trước 16 giờ ngày 15-9 để xử lý ngay những trường hợp còn thiếu, bảo đảm mọi học sinh có đủ SGK phục vụ học tập.

Bộ GD-ĐT thẳng thắn nhận trách nhiệm trong công tác dự báo, tổng hợp và phân tích nhu cầu SGK trong điều kiện mới chưa theo kịp thực tế; việc đánh giá năng lực tổ chức sản xuất, quản trị và mạng lưới cung ứng của NXBGD chưa đầy đủ; giải pháp xử lý một số hạn chế trong tổ chức cung ứng, điều phối nguồn sách chưa đủ nhanh và linh hoạt.

Công tác đăng ký, dự báo và phối hợp cung ứng tại một số địa phương cũng chưa thật chủ động, dẫn đến khoảng cách giữa nhu cầu thực tế và thông tin phục vụ cung ứng. Việc cập nhật nhu cầu phát sinh, nhất là sau khi có những thay đổi về tổ chức trường, lớp, chính sách hỗ trợ SGK và nhu cầu mua thêm của học sinh, cha mẹ học sinh, ở một số nơi chưa kịp thời.

Việc để thiếu cục bộ sách giáo khoa có trách nhiệm của Bộ GD-ĐT, của NXBGD và của các địa phương. Đối với trách nhiệm của bộ, Bộ GD-ĐT xác định việc để xảy ra thiếu SGK cục bộ tại một số địa phương là rất đáng tiếc; tồn tại, hạn chế này cần nghiêm túc nhìn nhận, chấn chỉnh khắc phục, không thể để lặp lại ở những năm học tiếp theo, nhất là trong việc theo dõi, dự báo, kết nối dữ liệu, kiểm tra, đôn đốc và điều phối khi nhu cầu thực tế có biến động.

Về giải pháp trước mắt, Bộ GD-ĐT cho biết tập trung xử lý số SGK còn thiếu đã được xác nhận; chỉ đạo NXBGD điều chuyển sách giữa các địa bàn, tiếp tục in và cung ứng bổ sung theo nhu cầu thực tế; ưu tiên địa phương, cơ sở giáo dục và học sinh còn thiếu sách. Trong thời gian chờ bản in, SGK điện tử được cung cấp miễn phí tại địa chỉ taphuan.nxbgd.vn/tap-huan; các cơ sở giáo dục đồng thời khai thác sách tại thư viện và sách cũ còn sử dụng được, hạn chế ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh.

Về lâu dài, bộ sẽ rà soát, đề xuất hoàn thiện cơ chế quản lý SGK theo hướng xác định đây là sản phẩm, dịch vụ công, mặt hàng thiết yếu đặc thù; quản trị toàn bộ chuỗi cung ứng dựa trên dữ liệu thống nhất; xác định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, địa phương và doanh nghiệp; xây dựng cơ chế dự phòng, điều phối linh hoạt, bảo đảm cung ứng chủ động, ổn định ngay từ đầu mỗi năm học.