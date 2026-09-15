Giám đốc CATP Hà Nội: Xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển là nhiệm vụ chung của hệ thống chính trị và toàn xã hội

ANTD.VN - Theo Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc CATP Hà Nội, phải tạo dựng một môi trường xã hội trong đó pháp luật được tôn trọng, kỷ cương được giữ vững, người dân sống an toàn và được thụ hưởng công bằng những thành quả của phát triển.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đã trình bày Báo cáo chuyên đề

Sáng 15-9, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai các Kế hoạch, chương trình hành động, văn bản của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 và một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng chủ trì.

Tại đây, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đã trình bày Báo cáo chuyên đề Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương và Chiến lược An ninh Quốc gia; Báo cáo chuyên đề Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương và Chương trình hành động số 32 của Bộ Chính trị về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.

Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh, Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương và Chương trình hành động số 32 của Bộ Chính trị là chủ trương có ý nghĩa rất quan trọng, trực tiếp định hướng quá trình xây dựng và phát triển xã hội trong giai đoạn mới.

Trong đó, cần nhận thức rõ, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển không phải là nhiệm vụ riêng của một cơ quan, một ngành hay một lực lượng. Đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, có liên quan trực tiếp đến mọi mặt của đời sống nhân dân.

Mục tiêu cuối cùng không chỉ là làm cho xã hội “có trật tự” theo nghĩa xử lý vi phạm, mà phải tạo dựng được một môi trường xã hội trong đó pháp luật được tôn trọng, kỷ cương được giữ vững, con người được bảo vệ, người dân được sống an toàn, được phát triển và được thụ hưởng công bằng những thành quả của phát triển.

Kế hoạch xác định mục tiêu tổng quát là xây dựng xã hội Thủ đô Hà Nội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển; pháp luật, kỷ cương và các chuẩn mực xã hội được tôn trọng, bảo vệ và thực thi nghiêm minh; an ninh con người được bảo đảm toàn diện; kinh tế phát triển nhanh, bền vững, hiện đại, gắn kết hài hòa với phát triển văn hóa và con người.

Về mục tiêu cụ thể đến năm 2030, theo Kế hoạch, Hà Nội đặt mục tiêu cơ bản tạo lập được nền tảng của xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.

Kế hoạch đưa ra nhiều chỉ tiêu cụ thể, trong đó có những chỉ tiêu gắn trực tiếp với công tác bảo đảm an ninh, trật tự và đời sống nhân dân. Đáng chú ý là phấn đấu hằng năm giảm 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội; đến năm 2030 có ít nhất 50% địa bàn cấp xã không có ma túy.

Đồng thời, thành phố phấn đấu hoàn thành xử lý 5 điểm nghẽn về trật tự đô thị; ùn tắc giao thông; úng, ngập lụt; an toàn thực phẩm; ô nhiễm môi trường…

Các chỉ tiêu này không chỉ để “đạt con số” mà phải nhìn nhận đây là những thước đo cụ thể về chất lượng quản trị xã hội và chất lượng cuộc sống của người dân.

Về tầm nhìn đến năm 2045, mục tiêu là xây dựng thành công xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển; hình thành vững chắc “trật tự tự thân” của xã hội; xây dựng nền quản trị hiện đại, kiến tạo, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; bảo đảm an ninh con người toàn diện; xây dựng an sinh xã hội bao trùm, đa tầng, hiện đại, bền vững; để người dân có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc.

Như vậy, mục tiêu đặt ra không chỉ là “quản lý xã hội tốt hơn”, mà cao hơn là hình thành một xã hội trong đó mỗi người dân chủ động, tự giác tuân thủ pháp luật, có trách nhiệm với cộng đồng, cùng tham gia giữ gìn an ninh, trật tự và xây dựng môi trường sống văn minh.

Quang cảnh hội nghị

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, Kế hoạch đề ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Trong đó, điều quan trọng đầu tiên là phải tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Cùng đó, xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật và kỷ cương xã hội; xây dựng con người Thủ đô thời kỳ mới là chủ thể, nguồn lực và động lực của xã hội; xây dựng và phát huy hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hoá, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người và chuẩn mực xã hội Việt Nam thời kỳ mới;

Xây dựng nền quản trị xã hội hiện đại, kiến tạo phát triển từ cơ sở; đặt bảo đảm an ninh con người ở vị trí đặc biệt quan trọng và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh…

“An ninh con người không chỉ là bảo đảm người dân không bị xâm phạm về tính mạng, sức khỏe, tài sản. An ninh con người phải được nhìn nhận toàn diện trước những nguy cơ, rủi ro về kinh tế, xã hội, sức khỏe, môi trường, không gian mạng và các nguy cơ an ninh truyền thống, phi truyền thống. Vì vậy, phương thức bảo đảm an ninh phải chuyển mạnh từ tư duy ứng phó, xử lý sang chủ động phòng ngừa, quản trị rủi ro; lấy phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở làm cơ bản, chiến lược, lâu dài” – Giám đốc CATP Hà Nội phân tích.

Ngoài ra, phải phát triển kinh tế phải gắn với tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống của nhân dân.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng lưu ý, không thể xây dựng xã hội phát triển nếu người dân không được hưởng thành quả phát triển. Mục tiêu cuối cùng vẫn phải hướng tới nâng cao chất lượng sống, mức độ hài lòng và hạnh phúc của nhân dân…

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đề nghị, từng cấp ủy, tổ chức đảng, từng cơ quan, đơn vị phải căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế để cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ công tác của mình.

Đặc biệt, phải thực hiện nghiêm nguyên tắc “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền), mỗi nhiệm vụ phải có người chịu trách nhiệm; mỗi mục tiêu phải có lộ trình; mỗi kết quả phải được kiểm tra, đánh giá bằng sản phẩm cụ thể.