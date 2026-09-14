Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hoàn thiện quy định về đảng viên làm kinh tế tư nhân, phát huy nguồn lực cho phát triển

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chiều 14/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Chính sách và chiến lược Trung ương cùng các cơ quan liên quan về Đề án xây dựng Quy định mới về đảng viên làm kinh tế tư nhân.

Cùng dự có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ở Trung ương, lãnh đạo một số bộ, ngành và địa phương.

Sau khi nghe báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện Đề án xây dựng Quy định mới về đảng viên làm kinh tế tư nhân và các ý kiến trao đổi tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu kết luận, nhấn mạnh chủ trương đảng viên làm kinh tế tư nhân là kết quả của một quá trình đổi mới tư duy, tổng kết thực tiễn và phát triển lý luận của Đảng.

Quy định mới phải kế thừa được những nguyên tắc còn nguyên giá trị và giải quyết những vấn đề mới về sở hữu, tổ chức sản xuất, phân phối và trách nhiệm đảng viên trong nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ cần khẳng định quyền tham gia hoạt động kinh tế hợp pháp của đảng viên gắn với địa vị pháp lý, chức trách và nghĩa vụ cụ thể. Tư cách đảng viên đòi hỏi trách nhiệm gương mẫu cao hơn, không tạo ra đặc quyền kinh doanh. Mọi chính sách hỗ trợ phải được dựa trên tiêu chí công khai, bình đẳng, không để doanh nghiệp bị phân biệt đối xử vì là người chủ có hay không có tư cách đảng viên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Bản chất của giai cấp công nhân, mục tiêu phục vụ nhân dân của Đảng phải được thể hiện trong các hoạt động thực tế của đảng viên. Cần xem xét nguồn gốc tài sản, cách thức tổ chức kinh doanh, việc đối xử với người lao động và sử dụng thành quả phát triển. Đóng góp tài chính không thay thế cho việc chấp hành pháp luật và kỷ luật của Đảng; phải khuyến khích đảng viên có năng lực đi đầu trong đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, xây dựng thương hiệu Việt và phát triển doanh nghiệp bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phải làm rõ thực trạng và xác định đúng phạm vi của quy định mới; báo cáo tổng kết phải tăng phân tích nguyên nhân và hiệu quả thực tế; tên gọi quy định về đảng viên làm kinh tế trong thời kỳ phát triển mới, đề nghị tiếp tục hoàn thiện theo hướng bao quát các hình thức tham gia kinh tế hợp pháp, xác định rõ giới hạn điều chỉnh. Quy định của Trung ương cần ngắn gọn, rõ nguyên tắc, đối tượng, giới hạn, trách nhiệm và thẩm quyền. Những nội dung trực tiếp quyết định phạm vi được làm, không được làm phải được quy định rõ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh các nội dung phân định quyền và giới hạn theo từng nhóm đảng viên: ngoài khu vực công; cán bộ, công chức đương nhiệm; viên chức; đảng viên trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân; người lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước, người đại diện vốn nhà nước; người đã thôi chức vụ, nghỉ hưu, thôi công tác. Kiểm soát thực chất xung đột lợi ích và bảo vệ hoạt động kinh tế hợp pháp.

Về nâng cao chất lượng xây dựng Đảng và trách nhiệm đối với người lao động, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, Quy định mới phải gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 19/8/2026 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong khu vực kinh tế tư nhân; cần phát triển đảng viên từ doanh nhân tiêu biểu, đồng thời chú trọng công nhân kỹ thuật, kỹ sư, nhà khoa học và những người lao động ưu tú. Động cơ phấn đấu, phẩm chất, uy tín và quá trình rèn luyện phải được xem xét thực chất, không chạy theo số lượng hoặc lấy khả năng tài trợ để làm căn cứ để kết nạp đảng viên.

Các đại biểu tham dự cuộc làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổ chức Đảng phải thực sự tốt, vai trò hạt nhân chính trị, giáo dục, giám sát đảng viên và góp phần xây dựng quan hệ lao động tiến bộ. Quy chế phối hợp phải rõ quyền hạn của tổ chức Đảng, chủ sở hữu và bộ máy điều hành; không làm thay chức năng của nhau. Sinh hoạt phù hợp với đặc điểm sản xuất nhưng phải giữ đúng nguyên tắc, chất lượng và trách nhiệm của sinh hoạt Đảng.

Đánh giá đảng viên làm kinh tế phải coi trọng năng suất, đổi mới, việc thực hiện nghĩa vụ thuế, tiền lương, bảo hiểm, an toàn lao động và bảo vệ môi trường. Trách nhiệm xã hội phải bắt đầu từ người đang cùng mình tạo ra những giá trị, không thể lấy tài trợ, từ thiện để bù đắp cho vi phạm nghĩa vụ đối với người lao động. Những cách làm tốt cần được biểu dương bằng kết quả có thể kiểm chứng, qua đó lan tỏa văn hóa kinh doanh liêm chính.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao Ban Chính sách, chiến lược Trung ương chủ trì tiếp thu, hoàn thiện đề án; phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương làm rõ phân nhóm quản lý đảng viên, cơ chế cán bộ; phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương hoàn thiện cơ chế kiểm soát, giám sát và trách nhiệm xử lý; Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo rà soát các luật pháp có liên quan; đề xuất lộ trình để thể chế hóa và phối hợp với Đảng ủy Quốc hội đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định quy định mới về đảng viên làm kinh tế tư nhân, phải giúp đảng viên yên tâm cống hiến, kinh doanh đúng pháp luật; giúp tổ chức Đảng quản lý được thực chất; giúp cho người dân, doanh nghiệp tự tin vào sự công bằng và liêm chính của bộ máy; phát huy nguồn lực cho phát triển; phải làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh hơn, gắn bó với nhân dân hơn.