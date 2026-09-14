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Chính trị - Xã hội

Kích hoạt mô hình “Trường học văn minh - Cộng đồng gắn kết”

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Đức Anh

ANTD.VN - Nhằm tăng cường công tác phòng ngừa vi phạm pháp luật và tạo dựng môi trường giáo dục an toàn, Công an phường Yên Nghĩa, Hà Nội vừa phối hợp cùng Trường THCS Yên Nghĩa tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Trường học văn minh - Cộng đồng gắn kết”.

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Công an phường Yên Nghĩa phối hợp cùng Trường THCS Yên Nghĩa tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Trường học văn minh - Cộng đồng gắn kết”

Trong bối cảnh công tác bảo đảm an ninh trật tự tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố ngày càng đặt ra nhiều thách thức mới, việc ngăn chặn từ sớm các nguy cơ xâm nhập học đường được xem là công tác trọng tâm. Mô hình được triển khai hướng tới việc liên kết chặt chẽ 5 đầu mối: Nhà trường – Gia đình – Chính quyền địa phương – Lực lượng Công an – Các tổ chức đoàn thể.
Sự phối hợp đồng bộ này nhằm "tăng sức đề kháng" về pháp luật cho học sinh đồng thời thúc đẩy phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" tại địa phương, đóng góp tích cực vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

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Bà Vũ Hiền Phương – Hiệu trưởng Trường THCS Yên Nghĩa thông qua Quyết định thành lập mô hình
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Đại úy Trần Quyết Thắng – Phó trưởng Công an phường phát động mô hình

Tại sự kiện, đại diện chính quyền địa phương, lực lượng Công an và Ban Giám hiệu Trường THCS Yên Nghĩa đã cùng bấm nút chính thức khởi động mô hình. Các bên thống nhất việc triển khai sẽ được cụ thể hóa bằng quy chế phối hợp, trao đổi thông tin thường xuyên để bảo đảm hoạt động thiết thực, bám sát thực tế.

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Chính thức kích hoạt mô hình "Trường học văn minh - Cộng đồng gắn kết"

Nằm trong chuỗi hoạt động của sự kiện, Công an phường Yên Nghĩa đã tổ chức chuyên đề phổ biến pháp luật về Trật tự an toàn giao thông cho học sinh nhà trường.

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Cán bộ Công an phường Yên Nghĩa tổ chức tuyên truyền kiến thức pháp luật về TTATGT

Báo cáo viên của Công an phường đã truyền đạt các quy định cơ bản của Luật Giao thông đường bộ, hướng dẫn nhận biết hệ thống biển báo và kỹ năng xử lý tình huống trên đường. Các em học sinh được nhắc nhở cụ thể về độ tuổi sử dụng phương tiện, quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy điện, xe đạp điện, cũng như việc không dàn hàng ngang, không sử dụng thiết bị di động khi tham gia giao thông...

Theo quy chế hoạt động, Công an phường và Trường THCS Yên Nghĩa sẽ duy trì kênh liên lạc 24/7. Hai đơn vị cũng sẽ định kỳ rà soát, đánh giá kết quả của mô hình nhằm xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, hướng tới việc xây dựng một môi trường học tập an ninh, an toàn.

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Từ khóa:

#Công an phường Yên Nghĩa #THCS Yên Nghĩa #Ra mắt mô hình "Trường học văn minh"

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