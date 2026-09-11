Cung ứng ngay cho học sinh thiếu SGK trước ngày 15/9

ANTD.VN - Ngày 11/9, Bộ GDĐT yêu cầu các đơn vị nhanh chóng cung cấp và điều chuyển sách giáo khoa thiếu cho học sinh trước ngày 15/9.

Rà soát đầy đủ nhu cầu phát sinh SGK, nhất là tại trường mới thành lập, tổ chức lại hoặc điều chỉnh quy mô.

Ngày 11/9, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tại cuộc họp ngày 09/9/2026 về tình hình cung ứng SGK, Bộ GDĐT yêu cầu tất cả các cơ sở giáo dục phổ thông rà soát đối chiếu số liệu học sinh còn thiếu sách giáo khoa.

Rà soát nhu cầu phát sinh tại trường mới thành lập, tổ chức lại hoặc điều chỉnh quy mô

Theo Bộ GD-ĐT, từng cơ sở giáo dục phổ thông cần rà soát, đối chiếu đến thời điểm chốt số liệu: số lượng SGK đã đăng ký, đơn vị phát hành đã giao, nhà trường đã tiếp nhận, học sinh đã nhận và còn thiếu theo từng lớp, môn học/hoạt động giáo dục, tên sách.

Rà soát đầy đủ nhu cầu phát sinh, nhất là tại trường mới thành lập, tổ chức lại hoặc điều chỉnh quy mô; trường nội trú tại địa bàn biên giới; trường ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và học sinh thuộc diện được hỗ trợ, cấp hoặc cho mượn SGK.



Bộ GDĐT đề nghị Sở GDĐT phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các đơn vị phát hành xác nhận nhu cầu, cung ứng ngay số SGK còn thiếu; điều chuyển SGK từ nơi dư đến nơi thiếu. Thực hiện chính sách hỗ trợ, cấp SGK; hướng dẫn cơ sở giáo dục khai thác SGK tại thư viện và SGK cũ còn sử dụng được; cung cấp địa chỉ và hướng dẫn phụ huynh, học sinh chủ động tiếp cận, khai thác SGK điện tử miễn phí trên trang điện tử của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Các Sở GDĐT phải công khai danh sách điểm phân phối, cửa hàng có SGK, số điện thoại liên hệ, đường dây nóng và phương án cung ứng; thông báo kịp thời đến học sinh, cha mẹ học sinh. Tiếp nhận, xử lý ngay phản ánh và không để thiếu SGK mà chưa có phương án xử lý.

Cung ứng ngay cho trường còn học sinh thiếu SGK trước ngày 15/9/2026

Bộ GDĐT yêu cầu Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam rà soát, báo cáo tình hình tiếp nhận đăng ký nhu cầu, chuẩn bị nguồn sách, phân bổ, vận chuyển, giao nhận và phát hành SGK tại từng tỉnh, thành phố; đối chiếu với nhu cầu do các Sở GDĐT xác nhận, làm rõ từng đầu sách và số lượng chưa được cung ứng.

Bộ GDĐT đề nghị Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam báo cáo chính xác số lượng SGK tồn kho tại từng kho, đơn vị phát hành và địa bàn theo từng lớp, môn học/hoạt động giáo dục, tên sách; xác định số lượng còn dư có thể điều chuyển. Thực hiện ngay phương án điều chuyển, cung ứng; bảo đảm mọi nhu cầu còn thiếu đã được địa phương xác nhận đều có phương án xử lý.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam công khai, cập nhật danh sách đơn vị phân phối, cửa hàng đang có SGK tại từng tỉnh, thành phố, gồm: tên đơn vị, địa chỉ, số điện thoại, thời gian phục vụ, phương thức mua; cung cấp cho các Sở GDĐT để thông tin đến học sinh, cha mẹ học sinh.

Đồng thời, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phải thiết lập, công khai đường dây nóng; thành lập Tổ phản ứng nhanh tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các đầu mối phát hành ở địa phương để tiếp nhận, xác minh, xử lý ngay phản ánh về thiếu SGK. Công khai đầu mối, số điện thoại, thời gian tiếp nhận và kết quả xử lý.

Bộ GDĐT đề nghị Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cung cấp miễn phí SGK điện tử, công khai rộng rãi địa chỉ truy cập và hướng dẫn sử dụng để giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh dễ tiếp cận trong thời gian chờ cung ứng bản in.

Phối hợp với các Sở GDĐT, ưu tiên vận chuyển, cung ứng ngay cho trường còn học sinh thiếu SGK, hoàn thành trước ngày 15/9/2026.