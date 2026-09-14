Hơn 900 học sinh, giáo viên được trang bị kỹ năng bảo đảm an toàn giao thông

ANTD.VN - Sáng 14-9, tại Trường THCS Ngô Sỹ Liên, Đội CSGT đường bộ số 12, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội phối hợp Công an phường Chương Mỹ tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT cho hơn 900 học sinh, cán bộ, giáo viên nhà trường.

Tham dự chương trình có Ban Giám hiệu, cán bộ, giáo viên cùng 864 học sinh Trường THCS Ngô Sỹ Liên, đại diện Công an phường Chương Mỹ và Đội CSGT đường bộ số 12.

Tại buổi tuyên truyền, Trung tá Nguyễn Quang Việt - Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 12 đã trực tiếp hướng dẫn học sinh những kỹ năng phòng ngừa tai nạn giao thông; nhận diện các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông; tìm hiểu ý nghĩa của các loại biển báo giao thông thường gặp trên đường.

Trung tá Nguyễn Quang Việt - Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 12 báo cáo viên chương trình

Các em học sinh cũng được hướng dẫn cách lựa chọn, sử dụng mũ bảo hiểm bảo đảm chất lượng và đội mũ đúng quy cách khi tham gia giao thông. CSGT đặc biệt lưu ý học sinh không điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi theo quy định, đồng thời thông tin về các mức xử phạt đối với những hành vi vi phạm theo Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Đại diện các đơn vị và Ban Giám hiệu tặng các phần quà in nội dung tuyên truyền ATGT

Bên cạnh việc phổ biến kiến thức, Ban tổ chức đã phát 300 tờ rơi và 200 cuốn sách, vở có nội dung tuyên truyền về ATGT tới học sinh, góp phần giúp các em tiếp cận và ghi nhớ những quy định cần thiết khi tham gia giao thông.

Học sinh Hà Đình Hoà lớp 9A2, xuất sắc khi tham gia trả lời đúng nhiều câu hỏi liên quan đến an toàn giao thông

Để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật từ gia đình đến nhà trường, học sinh và phụ huynh cùng ký cam kết thực hiện các quy định về bảo đảm ATGT, xây dựng nếp sống văn hóa khi tham gia giao thông, hướng tới thực hiện hiệu quả thông điệp “Cổng trường văn hóa - an toàn giao thông”.

Ban tổ chức chụp hình lưu niệm với cô và trò Trường THCS Ngô Sỹ Liên

Thông qua hoạt động tuyên truyền, lực lượng CSGT và Công an phường Chương Mỹ mong muốn mỗi học sinh trở thành một tuyên truyền viên nhỏ tuổi, chủ động thực hiện đúng quy định và nhắc nhở người thân cùng chấp hành pháp luật về TTATGT.