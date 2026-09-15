Bài học ngồi sau tay lái an toàn cho học sinh Thủ đô

ANTD.VN - Một chiếc xe tay ga được đưa lên sân khấu trường học để cán bộ công an trực tiếp hướng dẫn học sinh cách cài quai mũ bảo hiểm và tư thế ngồi an toàn khi lưu thông trên đường...

Công an phường Láng đưa xe máy lên sân khấu dạy an toàn giao thông cho học sinh

Trên sân khấu Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Huỳnh Thúc Kháng (phường Láng, TP Hà Nội), một chiếc xe tay ga được dựng ngay ngắn làm giáo cụ trực quan.

Nữ cán bộ Cảnh sát giao thông cầm micro hướng dẫn chi tiết từng thao tác kỹ thuật. Người ngồi trên xe phải cài quai mũ bảo hiểm ôm khít cằm, kiểm tra độ chùng dây bằng hai ngón tay và đặt trọn hai bàn chân lên thanh để chân. Một nữ sinh được mời lên bục, ngồi thử vào vị trí phía sau để cả sân trường cùng quan sát.

Cán bộ chỉ rõ những lỗi học sinh hay mắc như ngồi lệch trọng tâm, buông lỏng hai tay hoặc bám vào vai người lái khiến xe dễ mất thăng bằng khi phanh gấp.

Buổi sinh hoạt thực tế này diễn ra trong lễ phát động Tháng An toàn giao thông tại phường Láng ngày 14-9. Chương trình do Chi đoàn thanh niên Công an phường Láng phối hợp cùng Đội Tuyên truyền thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội và Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức. Toàn bộ nội dung xoay quanh chủ đề thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn.

Không truyền đạt bằng các văn bản lý thuyết dài dòng, lực lượng chức năng đưa ra những tình huống va chạm thực tế trên đường phố Hà Nội để các em cùng mổ xẻ nguyên nhân.

Cán bộ tuyên truyền tập trung vào các lỗi thường gặp ở lứa tuổi học sinh như điều khiển xe đạp điện phóng nhanh khi vắng bóng lực lượng chức năng, vượt đèn vàng, đi dàn hàng ngang và vừa điều khiển phương tiện vừa đeo tai nghe.

Cảnh sát giao thông giải thích cụ thể độ tuổi được phép lái từng loại phương tiện, đồng thời nhắc nhở phụ huynh về trách nhiệm pháp lý nếu giao xe máy phân khối lớn cho con em khi chưa đủ tuổi luật định.

Ngay dưới sân trường, nhóm học sinh đồng thanh giơ cao những tấm biển màu vàng mang dòng chữ an toàn giao thông là hạnh phúc cho mọi nhà. Đại diện nhà trường, ban phụ huynh và học sinh các khối lớp đã đặt bút ký bản cam kết chấp hành nghiêm trật tự an toàn giao thông.

Bản cam kết xác định rõ trách nhiệm của phụ huynh trong việc nhắc con đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, không giao xe cho học sinh chưa đủ điều kiện và cam kết của nhà trường trong việc kiểm tra, quản lý học sinh gửi xe bên ngoài cổng trường.

Sau lễ phát động, Chi đoàn thanh niên Công an phường Láng sẽ phối hợp các tổ công tác kiểm tra, điều tiết tại các nút giao thông quanh khu vực trường học vào khung giờ cao điểm đầu buổi sáng và cuối buổi chiều.

Những trường hợp học sinh vi phạm hoặc phụ huynh không đội mũ bảo hiểm cho con sẽ bị xử phạt nghiêm, ghi nhận để nhắc nhở và phối hợp với ban giám hiệu có biện pháp chấn chỉnh.