Thành ủy Hà Nội: Thực hành theo Bác phải gắn với giải quyết những tồn tại, điểm nghẽn

ANTD.VN - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản nhấn mạnh, việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh phải tạo ra chuyển biến thực chất, gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố…

Quang cảnh hội nghị

Sáng nay, 15-9, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai các Kế hoạch, chương trình hành động, văn bản của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 và một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong.

Tại đây, đồng chí Nguyễn Doãn Toản, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã quán triệt chuyên đề những nội dung cốt lõi, trọng tâm trong Kế hoạch số 104, 105 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW và Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ chính trị.

Theo đó, tại Kế hoạch số 104-KH/TU, một trong những nội dung quan trọng là đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh. Để thực hiện, Kế hoạch xác định 3 khâu đột phá.

Một là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo công tác tư tưởng, chuyển trọng tâm sang dẫn dắt nhận thức xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân, tạo đồng thuận xã hội;

Hai là, chuyển trọng tâm công tác tư tưởng về cơ sở, về từng địa bàn dân cư; kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng trên không gian thực với không gian số;

Ba là, bảo đảm và đổi mới về đội ngũ cán bộ; thể chế, cơ chế, chính sách; dữ liệu, công nghệ, hạ tầng; công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá.

Kế hoạch đưa ra 39 nhiệm vụ cụ thể được sắp xếp theo 08 nhóm, gồm: xây dựng kế hoạch thực hiện ở từng cấp, từng cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh số hóa, phát huy phong trào “Bình dân học vụ số”, các Tổ công nghệ số cộng đồng; xây dựng hệ sinh thái thông tin chính thống, tích cực, nhân văn; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, thông tin đối ngoại; bảo đảm về đội ngũ cán bộ…

Để thực hiện được các mục tiêu trên, Kế hoạch xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời gian thực hiện, kết quả, sản phẩm và nguồn lực, bảo đảm nguyên tắc “6 rõ”.

Đồng chí Nguyễn Doãn Toản báo cáo chuyên đề

Nếu như Kế hoạch số 104-KH/TU của Thành ủy nhằm đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh; thì Kế hoạch 105-KH/TU ngày 11/9/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội nhằm cụ thể hóa các nội dung nêu trên.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản cho biết, tại Kế hoạch 105, Thành phố xác định việc học tập, thực hành theo Bác phải gắn chặt với nhiệm vụ chính trị, với xây dựng văn hóa lãnh đạo, văn hóa công vụ, trách nhiệm thực thi công vụ và trách nhiệm nêu gương; cốt lõi là vận dụng sáng tạo tư tưởng của Người vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá, giải quyết các “điểm nghẽn” của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Kế hoạch xác định 07 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, sẽ đưa việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Gắn việc thực hành theo Bác với việc giải quyết những vấn đề đang tồn tại, những việc khó, nhiệm vụ mới, nhiệm vụ đột xuất, các “điểm nghẽn” tại cơ quan, đơn vị, các nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố và những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh.

Đặc biệt, phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện…

Đồng chí Nguyễn Doãn Toản nhấn mạnh, Kế hoạch số 104-KH/TU và Kế hoạch số 105-KH/TU đã cụ thể hóa Nghị quyết số 25-NQ/TW và Chỉ thị số 07-CT/TW phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và thực tiễn của Thủ đô.

Việc triển khai thực hiện phải tạo chuyển biến thực chất trong công tác tư tưởng và trong học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.