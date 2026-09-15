Xây dựng "lá chắn" pháp lý, đồng hành và bảo vệ doanh nghiệp từ cơ sở

ANTD.VN - Sự chuyển mình mạnh mẽ của khối kinh tế tư nhân đang mang lại luồng sinh khí mới cho các hoạt động giao thương tại cơ sở. Tuy nhiên, đi cùng với sự phát triển kinh tế là những rủi ro pháp lý đan xen phức tạp. Công an xã Dân Hòa (Hà Nội) đang nỗ lực lan tỏa các chuyên đề cảnh báo, hướng dẫn pháp luật, giúp cộng đồng doanh nghiệp và người dân thiết lập "lá chắn" bảo vệ cho chính cơ nghiệp của mình...

Kiến tạo môi trường kinh doanh thượng tôn pháp luật

Những năm gần đây, sự nhộn nhịp của các mô hình kinh doanh hộ gia đình, làng nghề truyền thống và thương mại điện tử tại xã Dân Hòa đã tạo ra động lực kinh tế to lớn. Tuy nhiên, môi trường này cũng tiềm ẩn nhiều kẽ hở dễ bị tội phạm lợi dụng, hoặc do chính sự chủ quan, thiếu hiểu biết pháp luật của người dân dẫn đến những hệ lụy khôn lường.

Nhằm chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, Công an xã Dân Hòa đã khẩn trương cụ thể hóa các chỉ đạo cấp trên thành hành động thực tiễn, định hình lại vai trò của lực lượng công an cơ sở, đồng hành, kiến tạo môi trường kinh doanh an toàn.

Theo định hướng xuyên suốt của Nghị quyết 68-NQ/TW do Bộ Chính trị ban hành, Nhà nước luôn nỗ lực kiến tạo một môi trường kinh doanh minh bạch, bảo vệ tối đa quyền lợi chính đáng của khối kinh tế tư nhân.

Bám sát tinh thần đó, các kế hoạch tuyên truyền của Công an xã Dân Hòa được xây dựng trên nguyên tắc vì nhân dân phục vụ ...

Đa chiều cảnh báo

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng Công an xã đã linh hoạt bóc tách và cảnh báo đa dạng các loại hình rủi ro bám sát thực tiễn...

Trên mặt trận không gian mạng, lực lượng chức năng liên tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn nạn đánh cắp định danh cá nhân. Lợi dụng sự cả tin, nhiều đối tượng đã lừa thu thập Căn cước công dân của người dân để đăng ký lập các công ty "bình phong". Điển hình như gần đây, cơ quan Công an đã phải đánh sập một mạng lưới buôn bán dữ liệu cá nhân với hơn 53 triệu lượt giao dịch trái phép. Những doanh nghiệp mạo danh này sau đó trở thành công cụ để tội phạm lừa đảo tín dụng, mua bán hóa đơn, đẩy người dân vô tội vào nguy cơ vướng vòng lao lý và đối mặt với các khoản nợ thuế khổng lồ.

Cán bộ Công an xã Dân Hoà tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh

Không chỉ dừng lại ở các rủi ro công nghệ số, Công an xã Dân Hòa còn bám sát đặc thù của một địa phương có thế mạnh về làng nghề để tuyên truyền các quy định của pháp luật. Lực lượng Cảnh sát khu vực thường xuyên bám nắm cơ sở, nhắc nhở bà con tiểu thương về hiểm họa cháy nổ trong không gian nhà xưởng hỗn hợp, đặc biệt là nguy cơ hỏa hoạn phát sinh từ hoạt động hàn, cắt kim loại khi cơi nới, sửa chữa mái tôn...

Song song với đó, công tác tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm cũng được triển khai quyết liệt.

Là người gắn bó sâu sát với quá trình phát triển của làng nghề, ông Đặng Hồng Sơn - Chủ tịch Hội làng nghề giò chả truyền thống Ước Lễ cho biết, hiện nay những người con của làng nghề đã tỏa đi kinh doanh ở khắp mọi miền đất nước với khoảng 800 hộ sản xuất. Dù ở đâu, họ vẫn luôn ý thức giữ gìn bản sắc và tuân thủ pháp luật.

Ông Đặng Hồng Sơn - Chủ tịch Hội làng nghề giò chả truyền thống Ước Lễ

Đánh giá cao vai trò đồng hành của lực lượng chức năng tại địa phương, ông Sơn chia sẻ: "Từ khi chuyển đổi mô hình chính quyền hai cấp, tôi thấy lực lượng Công an xã Dân Hòa hoạt động rất hiệu quả, thường xuyên bám sát địa bàn. Đặc thù của nghề giò chả Ước Lễ là đòi hỏi nguồn thịt phải tươi dẻo, chế biến ngay sau khi mổ thì mới đạt chất lượng cao. Việc kiểm soát chặt chẽ quy trình này cùng với việc phổ biến, cập nhật liên tục các loại phụ gia được phép sử dụng là ưu tiên hàng đầu để bảo vệ thương hiệu truyền thống. Các đồng chí trực tiếp đến tận các hộ cơ sở kinh doanh trong thôn để phổ biến kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng cháy chữa cháy... gần gũi đến mức cảm giác như người trong gia đình với nhau, không có một khoảng cách nào cả, được người dân rất ghi nhận".

Cán bộ Công an xã hỗ trợ kiểm tra, rà soát hồ sơ pháp lý và "Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm", giúp doanh nghiệp hoạt động đúng quy định và phòng tránh các rủi ro pháp lý



Đại diện Hội làng nghề cũng bày tỏ mong muốn lực lượng Công an sẽ tiếp tục quan tâm, sát cánh hơn nữa cùng các hộ kinh doanh không chỉ trong vấn đề an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy mà trên mọi mặt an ninh trật tự, giúp môi trường kinh doanh ngày càng được củng cố tốt hơn.

Khuyến cáo tự bảo vệ từ lực lượng chức năng

Để phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới phát huy hiệu quả, Công an xã Dân Hòa đặc biệt nhấn mạnh đến ý thức chủ động phòng ngừa của mỗi cá nhân và tổ chức.

Đối với những cạm bẫy trên không gian số, nguyên tắc "vàng" là tuyệt đối không cho thuê, mượn Căn cước công dân hay tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào. Trong trường hợp không may phát hiện thông tin của mình bị lợi dụng để mở doanh nghiệp trái phép, người dân cần nhanh chóng phối hợp với cơ quan Công an, cơ quan Thuế để yêu cầu đóng băng, giải thể pháp nhân mạo danh, qua đó chặn đứng kịp thời các rủi ro pháp lý phát sinh.

Lực lượng Công an xã Dân Hòa gặp gỡ trao đổi, nắm bắt tình hình hoạt động và tuyên truyền pháp luật

Việc bảo đảm an toàn trong hoạt động sản xuất thường ngày cũng quan trọng không kém. Các chủ cơ sở cần nghiêm túc chấp hành các quy định về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh thực phẩm. Sự tuân thủ này là nghĩa vụ bắt buộc, đồng thời chính là "lá chắn" vững chắc nhất bảo vệ tính mạng, tài sản và sinh kế của chính gia đình mình, Trung tá Nguyễn Duy Đạt, Trưởng Công an xã Dân Hoà cho biết.

Tuyên truyền pháp luật là công tác trọng tâm trong được Công an xã Dân Hoà gắn liền với các hoạt động chuyên môn của đơn vị

Công an xã Dân Hòa kêu gọi mỗi người dân hãy trở thành một tai mắt an ninh. Bất cứ khi nào phát hiện các đối tượng khả nghi hay các hoạt động kinh doanh bất thường, hãy báo ngay cho đường dây nóng của trực ban Công an xã để kịp thời xử lý, gìn giữ một môi trường kinh doanh an toàn, minh bạch và phát triển.