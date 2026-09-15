Công bố 22 thanh niên dự chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản 2027

ANTD.VN - Đoàn Đại biểu Thanh niên Việt Nam gồm 22 thành viên đã chính thức được công bố, sẵn sàng tham dự SSEAYP 2027 – hành trình đặc biệt kỷ niệm 50 năm chương trình và 30 năm Việt Nam trở thành thành viên.

22 thành viên dự chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản 2027

Vừa qua, Đoàn Đại biểu Thanh niên Việt Nam tham dự Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản (SSEAYP) 2027 đã chính thức được công bố với đội hình 22 thành viên.

Năm 2027 đánh dấu cột mốc lịch sử, kỷ niệm 50 năm Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản (SSEAYP), một trong những hoạt động giao lưu thanh niên quốc tế tiêu biểu của khu vực.

Trải qua các vòng tuyển chọn gắt gao trên phạm vi toàn quốc. Đoàn Đại biểu Thanh niên Việt Nam tham dự Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản (SSEAYP) 2027 đã được lựa chọn với 22 thành viên.

Mỗi cá nhân đến từ những tỉnh thành khác nhau, với nhiều lĩnh vực và ngành nghề khác nhau như Y dược, Luật, Kinh tế, Ngoại giao, Công nghệ thông tin, Giáo dục, Nghệ thuật… mang theo những câu chuyện, trải nghiệm và cá tính riêng nhưng giờ đây trở thành đoàn VPY 50 (Vietnam Participating Youth 50th), cùng hướng về một hành trình chung - hành trình khám phá, kết nối và trưởng thành.

Các đại biểu không chỉ mang theo vinh dự cá nhân mà còn mang theo niềm tự hào dân tộc, đóng vai trò đại diện cho hình ảnh thế hệ trẻ Việt Nam hiện đại, bản lĩnh, có trí tuệ và khả năng hội nhập sâu rộng, sẵn sàng đối thoại, kết nối và lan tỏa giá trị Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Tại hải trình SSEAYP 2027, Đoàn đại biểu lựa chọn chủ đề "Hò dô Việt Nam". "Hò"là tiếng mở lời, để Việt Nam kể cho bạn bè năm châu nghe câu chuyện của mình - về văn hóa, con người, những giá trị đã gìn giữ qua bao thế hệ, và khát vọng của những người trẻ hôm nay.

"Dô" là tiếng bắt nhịp, để hành trình ấy không đi một mình, mà cùng hàng trăm đại biểu quốc tế trao đổi, học hỏi và dựng xây những điều tử tế cho cộng đồng chung.

Và khi tiếng hò, tiếng dô cùng vang lên trên một con tàu, điều đọng lại sẽ là hình ảnh một Việt Nam giàu bản sắc, trẻ trung. Thế hệ ấy đang không ngừng học hỏi, sáng tạo và dấn thân, cởi mở và luôn sẵn sàng bước ra thế giới, cùng nhau "Hò dô" để góp phần đưa một Việt Nam bền vững, tự chủ và thịnh vượng tiến ra biển lớn.

Hiện tại, đoàn đại biểu đang trong quá trình chuẩn bị toàn diện và trau dồi kỹ lưỡng cho chuỗi hoạt động đối ngoại trọng điểm trên hành trình SSEAYP.