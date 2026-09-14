Lại phát hiện thịt gà, tôm không tươi vào bếp ăn trường học

ANTD.VN - Phụ huynh trường tiểu học Lê Trọng Tấn, phường Yên Nghĩa (Hà Nội) phát hiện một số thực phẩm có dấu hiệu không tươi trong quá trình giám sát việc tiếp nhận thực phẩm vào trường này phục vụ bữa ăn bán trú cho học sinh.

Thịt gà được cấp có nhãn mác nhưng không đảm bảo độ tươi khi phụ huynh trường tiểu học Lê Trọng Tấn kiểm tra tại khâu nhập nguyên liệu chế biến ngày 11-9.

Thông tin về phản ánh của phụ huynh trường tiểu học Lê Trọng Tấn phát hiện một số thực phẩm có dấu hiệu không tươi trong quá trình giám sát việc tiếp nhận thực phẩm vào trường này phục vụ bữa ăn bán trú cho học sinh, UBND phường Yên Nghĩa cho biết, lô thực phẩm phụ huynh phản ánh gồm tôm và thịt gà.

Trong số thịt gà và tôm được vận chuyển đến trường, qua quan sát dựa trên màu sắc, mùi, một số tôm và một số miếng thịt gà “không được tươi”, không phải toàn bộ.

Lãnh đạo phường Yên Nghĩa khẳng định toàn bộ số thực phẩm này không được nhập vào trường mà trả lại cho nhà cung cấp, không sử dụng để chế biến. Đồng thời, yêu cầu nhà cung cấp thay thế bằng thực phẩm đảm bảo chất lượng để phục vụ bữa ăn bán trú cho học sinh.

Theo UBND phường Yên Nghĩa, Công ty Cổ phần Tập đoàn VAS Group là đơn vị nấu bữa ăn bán trú cho học sinh Trường Tiểu học Lê Trọng Tấn, gồm một điểm trường chính và 2 phân hiệu.

Đơn vị này ký hợp đồng cung cấp mặt hàng tôm và thịt gà với các đơn vị khác. Hồ sơ cung cấp thực phẩm có hợp đồng, hóa đơn, chứng từ liên quan để phục vụ việc truy xuất nguồn gốc theo quy định.

UBND phường Yên Nghĩa đã đề nghị Công ty Cổ phần Tập đoàn VAS Group dừng hợp đồng với các đơn vị cung cấp thực phẩm chưa đảm bảo, đồng thời lựa chọn nhà cung cấp thay thế.

UBND phường này cũng giao hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm toàn diện về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm bữa ăn bán trú tại trường.

Nhà trường rà soát, kiện toàn ban quản lý bữa ăn bán trú và tổ tự giám sát an toàn thực phẩm có sự tham gia của cha mẹ học sinh; phân công rõ trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân trong toàn bộ quy trình.

Thực phẩm không bảo đảm yêu cầu phải kịp thời từ chối tiếp nhận, loại bỏ và lập hồ sơ ghi nhận để làm căn cứ xử lý.



Phường Yên Nghĩa cũng yêu cầu Công ty Cổ phần Tập đoàn VAS Group chịu trách nhiệm về chất lượng, nguồn gốc, an toàn của thực phẩm, nguyên liệu và suất ăn cung cấp cho nhà trường.

Trong đó, kiểm soát chặt chẽ các đơn vị trong chuỗi cung ứng. Thực hiện vệ sinh khu vực sơ chế, chế biến, dụng cụ, thiết bị bảo đảm điều kiện, trang phục và vệ sinh cá nhân của nhân viên và phối hợp với nhà trường thực hiện kiểm thực, lưu mẫu, thu gom chất thải, vệ sinh sau bữa ăn.

Trường Tiểu học Lê Trọng Tấn gồm một điểm chính và hai phân hiệu, cách nhau chừng 2-4km. Bếp ăn tại đặt ở điểm chính, sau đó chuyển đi hai nơi còn lại. Để đảm bảo an toàn, từ ngày 18/9 tới, trường dự kiến tổ chức thêm một bếp chế biến, tại phân hiệu I.