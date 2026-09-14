Nâng cao ý thức cảnh giác, kỹ năng xử lý tình huống trong công tác Cảnh vệ

Đối tượng tham gia tập huấn là 100 CBCS đang công tác trong Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Đại tá Nguyễn Văn Đông, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ nêu rõ, trong những năm gần đây, tình hình an ninh, chính trị thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, tác động trực tiếp và đặt ra yêu cầu hết sức nặng về cho lực lượng cảnh vệ công tác đảm bảo an ninh, an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Đại tá Nguyễn Văn Đông, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phát biểu tại lớp tập huấn

Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ, cùng với việc đổi mới toàn diện công tác nghiệp vụ, Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh đặc biệt coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; coi đây là yếu tố then chốt tạo nên thành công trong các kỳ cuộc bảo vệ.

Với chủ trương đó, lãnh đạo Bộ Tư lệnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tổ chức tập huấn công tác bảo vệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước cho CBCS Phòng Bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế; Phòng Kỹ thuật bảo vệ và Trung đoàn Đặc nhiệm.

Tham gia lớp tập huấn là 100 CBCS thuộc các đơn vị Bộ Tư lệnh Cảnh vệ

Trong thời gian tập huấn, các học viên sẽ được cập nhật những điểm mới về Luật Cảnh vệ; các kiến thức, kỹ năng về phòng, chống các nguy cơ đe dọa an ninh, an toàn đối tượng cảnh vệ từ phương thức tấn công bằng thiết bị bay không người lái; cách nhận biết một số dấu hiệu liên quan đên nguy cơ tử vong cao và cách sơ cấp cứu; công tác bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại nơi ở thường xuyên, trụ sở làm việc và khi đi công tác tại các địa phương trong nước và nước ngoài; công tác bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và phối hợp trong công tác bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Đồng thời thực hành đội hình bảo vệ tiếp cận; kỹ năng xử lý tình huống của sỹ quan bảo vệ tiếp cận; tổ chức xử lý tình huống trong công tác bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Lớp tập huấn được tổ chức không chỉ giúp cán bộ, học viên cập nhật kiến thức mới, kiến thức chuyên sâu mà còn nâng cao ý thức cảnh giác và rèn luyện kỹ năng xử lý các tình huống trong công tác bảo vệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nâng cao khả năng phối hợp lực lượng, hiệp đồng tác chiến, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, làm thất bại âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, đối tượng khủng bố, đảm bảo tuyệt đối an toàn đối tượng cảnh vệ trong mọi tình huống.

Chỉ đạo tại lớp tập huấn, Đại tá Nguyễn Văn Đông yêu cầu chỉ huy các đơn vị có học viên tham gia tạo điều kiện tốt nhất về thời gian để cán bộ, học viên tham gia học tập đầy đủ nội dung chương trình; các đồng chí được phân công giảng dạy, hướng dẫn, thực hành phải chuẩn bị bài giảng, tài liệu phù hợp, chi tiết, kết hợp truyền đạt lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn với hướng dẫn thực hành; các học viên phải xác định động cơ học tập đúng đắn, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành chương trình học tập theo kế hoạch đề ra.