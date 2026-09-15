Vì sao 43 sinh viên Đại học Kinh tế quốc dân hệ chính quy bị xóa tên?

ANTD.VN - Đại học Kinh tế quốc dân thông báo xóa tên 43 sinh viên do kết quả học tập kém và vi phạm quy định, đồng thời cảnh báo hơn 139 sinh viên khác.

Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo xoá tên 43 sinh viên từ tháng 9/2026

Ngày 14-9, Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo xoá tên 43 sinh viên từ tháng 9 và cảnh báo 139 sinh viên có kết quả học tập kém và không theo kịp tiến độ.

Theo kết luận của Hội đồng xét cảnh báo học tập, xét thôi học đối với sinh viên đại học chính quy đợt tháng 9-2026, trong số 43 sinh viên bị xoá tên, 30 sinh viên đại học chính quy nghỉ học không lý do và 13 sinh viên bị cảnh báo học tập quá số lần tối đa.

Đại học Kinh tế Quốc dân đề nghị sinh viên có tên trong danh sách kiểm tra, đối chiếu thông tin và phản hồi ý kiến qua Khoa/Viện quản lý sinh viên hoặc Phòng Quản lý Đào tạo trước 17h ngày 11/10.

Sau thời gian trên, Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ ra quyết định chính thức về việc cảnh báo học tập, xóa tên đối với sinh viên đại học chính quy.

Các nội dung về công tác kỷ luật sinh viên của Đại học Kinh tế Quốc dân hiện được thực hiện theo Quyết định số 756/QĐ-ĐHKTQD ngày 6-6-2025 của nhà trường về Quy chế công tác người học.

Trước đó, ngày 22-1, Đại học Kinh tế quốc dân cũng thông báo kết luận của hội đồng xét cảnh báo học tập, xét thôi học đối với sinh viên đại học chính quy đợt tháng 1-2026, trong đó có 158 sinh viên bị cảnh báo học tập, gồm 138 sinh viên đại học chính quy có kết quả học tập kém và không theo kịp tiến độ.

Đồng thời xóa tên (buộc thôi học) 334 sinh viên, trong đó có 162 sinh viên các khóa quá hạn, 57 sinh viên đại học chính quy nghỉ học không lý do, 14 sinh viên hệ đại học chính quy bị cảnh báo học tập quá số lần tối đa, 30 sinh viên đại học chính quy bảo lưu quá thời hạn không quay trở lại, 71 sinh viên học song song 2 chương trình quá thời gian đào tạo tối đa - xóa tên 2 ngành.