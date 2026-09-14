Các tỉnh miền Bắc và miền Trung chủ động ứng phó với mưa lớn

ANTD.VN -Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt...

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 14/9 đến đêm 15/9, khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ, từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 150-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm; các nơi khác thuộc đồng bằng Bắc Bộ và Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 100-180mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Từ chiều 14/9 đến đêm 15/9, khu vực trung du Bắc Bộ, phía Bắc tỉnh Phú Thọ và phía Nam các tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai, Sơn La có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Ngày 16/9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ; các tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An và phía Nam các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh:

Theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá; thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và Nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp.

Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát, chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực ven sông, suối, khu vực trũng thấp, có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn, nhất là các khu vực đã xảy ra mưa lớn; khơi thông dòng chảy; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có).

Chủ động tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm, tràn, đường giao thông bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo thông suốt trên các trục giao thông chính, chống ngập lụt khu đô thị, khu công nghiệp.

Chỉ đạo kiểm tra, rà soát, triển khai biện pháp đảm bảo an toàn các hầm, lò khai thác khoáng sản, công trình đang thi công, các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ, hồ xung yếu; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết các hồ chứa và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Kiểm tra, rà soát và triển khai trên thực tế phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm đê điều xung yếu, các vị trí đã xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý, khắc phục, các công trình đê điều đang thi công dở dang để đảm bảo an toàn. Tăng cường công tác kiểm tra trên các tuyến đê, thực hiện nghiêm công tác tuần tra, canh gác, bảo vệ đê điều trong mùa mưa lũ, kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố, tình huống có thể xảy ra ngay từ giờ đầu.

Tăng cường công tác thông tin truyền thông, đặc biệt là tuyến thông tin cơ sở để cập nhật thông tin, tuyên truyền, phổ biến kỹ năng ứng phó mưa lớn,ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để Nhân dân biết, chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại.