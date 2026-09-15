Tân sinh viên nhận lại 10 triệu đồng sinh hoạt phí đánh rơi ngày đầu đến Hà Nội

ANTD.VN - Chiếc ví rơi bên đường chứa 10 triệu đồng cùng giấy tờ tùy thân vừa được cán bộ Công an phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội xác minh và trao trả cho nam sinh viên năm thứ nhất.

Đại úy Lê Trọng Trung trao trả chiếc ví chứa 10 triệu đồng cùng giấy tờ tùy thân cho nam sinh N.Q.P. tại trụ sở Công an phường Vĩnh Tuy.

Trong lúc đi thăm hỏi, nắm tình hình địa bàn, Đại úy Lê Trọng Trung, cán bộ Công an phường Vĩnh Tuy phát hiện một chiếc ví da cá nhân nằm rơi bên lề đường. Dừng xe kiểm tra tại chỗ, bên trong ví có 10 triệu đồng tiền mặt gồm nhiều tờ mệnh giá lớn cùng một số giấy tờ tùy thân quan trọng đều mang tên N.Q.P., quê quán tại thành phố Hải Phòng.

Thời điểm này các trường đại học tại Hà Nội bước vào cao điểm đón khóa mới. Lượng người và phương tiện từ các tỉnh thành đổ về các bến xe, khu giảng đường và khu trọ rất đông.

Nhận định chiếc ví cùng khoản tiền mặt lớn nhiều khả năng là của một tân sinh viên vừa rời quê lên Thủ đô làm thủ tục nhập trường, Đại úy Trung báo cáo ngay với chỉ huy đơn vị để triển khai phương án xác minh, tìm kiếm chủ nhân.

Với một sinh viên năm thứ nhất vừa chập chững bước chân vào môi trường mới, mất đi khoản tiền lớn đồng nghĩa với việc đối mặt muôn vàn khó khăn, bế tắc nơi đất khách.

Từ những dữ liệu họ tên và quê quán ghi trên giấy tờ tùy thân, tổ công tác Công an phường Vĩnh Tuy khẩn trương rà soát, đối chiếu thông tin qua nhiều kênh liên lạc.

Chỉ sau một thời gian ngắn, đơn vị xác định được chủ nhân số tài sản trên là em N.Q.P., hiện là sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp. Cán bộ công an đã chủ động liên hệ với nhà trường và cá nhân nam sinh, mời em đến trụ sở đơn vị làm thủ tục tiếp nhận lại tài sản.

Tại trụ sở công an, đón nhận lại chiếc ví còn nguyên vẹn từng đồng tiền mặt và giấy tờ tùy thân, N.Q.P. không giấu được sự xúc động.

Nam sinh cho biết 10 triệu đồng là toàn bộ khoản sinh hoạt phí bố mẹ ở quê dành dụm, chắt chiu cho em để chi trả tiền thuê trọ và ăn uống trong những tháng đầu học tập xa gia đình.

Do sơ suất trong quá trình di chuyển giữa đường phố đông đúc, em đánh rơi ví lúc nào không hay. Khi phát hiện mất tài sản, nam sinh hoang mang, tự trách mình và nghĩ rằng khó lòng tìm lại giữa Thủ đô rộng lớn.

Nhận cuộc điện thoại thông báo từ cán bộ công an, gánh nặng lo toan đè nặng suốt nhiều giờ của nam tân sinh viên mới được trút bỏ.